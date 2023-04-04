Маск больше не самый богатый человек мира по версии Forbes: ТОП-10 — Finance.ua
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Маск больше не самый богатый человек мира по версии Forbes: ТОП-10

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Маск больше не самый богатый человек мира по версии Forbes: ТОП-10
Маск больше не самый богатый человек мира по версии Forbes: ТОП-10
Американский бизнесмен Илон Маск перестал быть самым богатым человеком на Земле. По версии авторитетного бизнес-журнала Forbes, в лидеры рейтинга поднялся французский лакшери-магнат Бернар Арно.
Составители рейтинга отмечают, что прошлый год оказался непростым для самых богатых людей планеты. Почти половина долларовых миллиардеров мира потеряла часть своего состояния, что привело к перестановкам в рейтинге.
Если в прошлом году по планете ходили 2668 обладателей «десятизначного состояния», то сегодня их осталось «всего лишь» 2640. А совокупная стоимость активов всех миллиардеров планеты упала с 12,7 до 12,2 трлн долларов.

Первая десятка самых богатых людей планеты по версии Forbes:

  1. Бернар Арно ($210,8 млрд) — француз, руководитель и крупнейший акционер группы компаний Louis Vuitton, выпускающий предметы роскоши и косметики под 70 разными брендами.
  2. Илон Маск ($196,5 млрд) — американский миллиардер родом из ЮАР. Владелец автомобильной компании Tesla, космической компании SpaceX и других. С недавних пор владеет соцсетью Twitter.
  3. Джефф Безос ($117,4 млрд) — американец, владелец корпорации Amazon, мирового лидера онлайн-продаж.
  4. Ларри Эллисон (112,3 млрд) — американец, соучредитель компании Oracle, крупного производителя и поставщика программного обеспечения для бизнеса и серверного оборудования.
  5. Уоррен Баффетт ($106,4 млрд) — американец, глава инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway, владеющий десятками высокодоходных компаний из разных секторов экономики (от производства батареек до сетей фастфуда).
  6. Билл Гейтс ($104,9 млрд) — американец, основатель и в прошлом крупнейший акционер Microsoft.
  7. Карлос Слим Элу (89,9 млрд) — мексиканец, владелец множества компаний в Латинской Америке, в том числе крупнейшей компании мобильной связи в регионе América Móvil.
  8. Мукеш Амбани ($83,3 млрд) — индиец, основной владелец холдинга Reliance Industries, владеющего нефтеперерабатывающими, нефтегазовыми, телекоммуникационными и ритейлинговыми компаниями в Индии.
  9. Стив Балмер ($80,9 млрд) — американец, в прошлом являвшийся одной из ключевых фигур и даже гендиректором Microsoft, получил свое состояние в основном за счет бонусов и зарплаты в этой компании.
  10. Франсуаза Бетанкур-Майер с ($80,7 млрд) — француженка, единственная женщина в первой десятке. Является одним из основных наследников парфюмерной империи L’Oreal.
По материалам:
УНІАН
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