Маск больше не самый богатый человек мира по версии Forbes: ТОП-10 — Finance.ua

Маск больше не самый богатый человек мира по версии Forbes: ТОП-10 Сегодня 16:50

Маск больше не самый богатый человек мира по версии Forbes: ТОП-10

Американский бизнесмен Илон Маск перестал быть самым богатым человеком на Земле. По версии авторитетного бизнес-журнала Forbes , в лидеры рейтинга поднялся французский лакшери-магнат Бернар Арно.

Составители рейтинга отмечают, что прошлый год оказался непростым для самых богатых людей планеты. Почти половина долларовых миллиардеров мира потеряла часть своего состояния, что привело к перестановкам в рейтинге.

Если в прошлом году по планете ходили 2668 обладателей «десятизначного состояния», то сегодня их осталось «всего лишь» 2640. А совокупная стоимость активов всех миллиардеров планеты упала с 12,7 до 12,2 трлн долларов.

Первая десятка самых богатых людей планеты по версии Forbes:

Бернар Арно ($210,8 млрд) — француз, руководитель и крупнейший акционер группы компаний Louis Vuitton, выпускающий предметы роскоши и косметики под 70 разными брендами. Илон Маск ($196,5 млрд) — американский миллиардер родом из ЮАР. Владелец автомобильной компании Tesla, космической компании SpaceX и других. С недавних пор владеет соцсетью Twitter. Джефф Безос ($117,4 млрд) — американец, владелец корпорации Amazon, мирового лидера онлайн-продаж. Ларри Эллисон (112,3 млрд) — американец, соучредитель компании Oracle, крупного производителя и поставщика программного обеспечения для бизнеса и серверного оборудования. Уоррен Баффетт ($106,4 млрд) — американец, глава инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway, владеющий десятками высокодоходных компаний из разных секторов экономики (от производства батареек до сетей фастфуда). Билл Гейтс ($104,9 млрд) — американец, основатель и в прошлом крупнейший акционер Microsoft. Карлос Слим Элу (89,9 млрд) — мексиканец, владелец множества компаний в Латинской Америке, в том числе крупнейшей компании мобильной связи в регионе América Móvil. Мукеш Амбани ($83,3 млрд) — индиец, основной владелец холдинга Reliance Industries, владеющего нефтеперерабатывающими, нефтегазовыми, телекоммуникационными и ритейлинговыми компаниями в Индии. Стив Балмер ($80,9 млрд) — американец, в прошлом являвшийся одной из ключевых фигур и даже гендиректором Microsoft, получил свое состояние в основном за счет бонусов и зарплаты в этой компании. Франсуаза Бетанкур-Майер с ($80,7 млрд) — француженка, единственная женщина в первой десятке. Является одним из основных наследников парфюмерной империи L’Oreal.

УНІАН По материалам:

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