США передадут Украине средства, конфискованные у российского олигарха — Finance.ua

США передадут Украине средства, конфискованные у российского олигарха
Соединенные Штаты Америки впервые разрешили передачу конфискованных российских активов для использования в Украине.
Об этом заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд, пишет Reuters.
По его словам, еще в 2022 году Минюст США обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, наложенных на россию после ее вторжения в Украину. В США заявили, что он финансировал россиян, способствовавших сепаратизму в оккупированном Крыму.
Гарленд напомнил, что тогда было объявлено об «аресте миллионов долларов со счета в финансовом учреждении США, связанных с нарушением Малофеевым санкций». В феврале 2023 года была санкционирована передача этих денег для использования в Украине.
«Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним», — сказал Гарленд.
Напомним, Константин Малофеев — основатель телеканала «Царьград». В рамках следственных действий в США были конфискованы миллионы долларов, лежавшие на счету одного из американских банков.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью