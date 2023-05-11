США передадут Украине средства, конфискованные у российского олигарха — Finance.ua

США передадут Украине средства, конфискованные у российского олигарха Сегодня 11:14 — Фондовый рынок

США передадут Украине средства, конфискованные у российского олигарха

Соединенные Штаты Америки впервые разрешили передачу конфискованных российских активов для использования в Украине.

Об этом заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд, пишет Reuters.

По его словам, еще в 2022 году Минюст США обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, наложенных на россию после ее вторжения в Украину. В США заявили, что он финансировал россиян, способствовавших сепаратизму в оккупированном Крыму.

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Гарленд напомнил, что тогда было объявлено об «аресте миллионов долларов со счета в финансовом учреждении США, связанных с нарушением Малофеевым санкций». В феврале 2023 года была санкционирована передача этих денег для использования в Украине.

«Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним», — сказал Гарленд.

Напомним, Константин Малофеев — основатель телеканала «Царьград». В рамках следственных действий в США были конфискованы миллионы долларов, лежавшие на счету одного из американских банков.

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