США передадут Украине средства, конфискованные у российского олигарха — Finance.ua

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США передадут Украине средства, конфискованные у российского олигарха

Фондовый рынок
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США передадут Украине средства, конфискованные у российского олигарха
США передадут Украине средства, конфискованные у российского олигарха
Соединенные Штаты Америки впервые разрешили передачу конфискованных российских активов для использования в Украине.
Об этом заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд, пишет Reuters.
По его словам, еще в 2022 году Минюст США обвинило российского олигарха Константина Малофеева в нарушении санкций, наложенных на россию после ее вторжения в Украину. В США заявили, что он финансировал россиян, способствовавших сепаратизму в оккупированном Крыму.
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Гарленд напомнил, что тогда было объявлено об «аресте миллионов долларов со счета в финансовом учреждении США, связанных с нарушением Малофеевым санкций». В феврале 2023 года была санкционирована передача этих денег для использования в Украине.
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«Хотя это первый перевод Соединенными Штатами конфискованных российских средств на восстановление Украины, он не будет последним», — сказал Гарленд.
Напомним, Константин Малофеев — основатель телеканала «Царьград». В рамках следственных действий в США были конфискованы миллионы долларов, лежавшие на счету одного из американских банков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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