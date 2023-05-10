Швейцария заморозила активы Центробанка россии почти на 8,3 млрд долларов — Finance.ua
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Швейцария заморозила активы Центробанка россии почти на 8,3 млрд долларов

Фондовый рынок
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Швейцария заморозила активы Центробанка россии почти на 8,3 млрд долларов
Швейцария заморозила активы Центробанка россии почти на 8,3 млрд долларов
Общая сумма резервов и активов Центрального банка россии, находящихся в Швейцарии, составляет почти 8,3 млрд долларов.
Об этом сообщается на странице Федерального совета Швейцарии.
Федеральный совет был проинформирован об этом 10 мая 2023 года, приняв 29 марта решение об обязательной подаче отчетности по резервам и активам.
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Лица, организации и юридические лица, владеющие, контролирующие или являющиеся контрагентами по резервам и активам Центрального банка российской федерации, должны сообщить эту информацию до 12 апреля 2023 года.
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Обязательство по подаче отчетности также применяется к ЕС в соответствии с санкциями Евросоюза против россии. Эту сумму активов следует отличать от другой суммы замороженных средств и активов в Швейцарии (8,4 млрд долларов); последними являются те, которые принадлежат или контролируются лицами, компаниями или организациями, которые находятся под санкциями и подлежат замораживанию активов.
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Отчетность по резервам и активам Центрального банка россии остается обязательной, и отчетность будет осуществляться регулярно, ежеквартально.
«В ЕС продолжаются дискуссии о том, следует ли инвестировать активы российского Центробанка, а изъятые средства использовать на восстановление Украины. Швейцария внимательно следит за этими обсуждениями», — добавил Федеральный совет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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