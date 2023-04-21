Австрия заморозила активы россии почти на 2 млрд евро, — Минфин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Австрия заморозила активы россии почти на 2 млрд евро, — Минфин

9
Австрия поддерживает санкции ЕС и США против россии и заморозила почти 2 миллиарда евро финансовых активов страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Австрии Магнуса Бруннера.
«Сегодня я принял в Вене замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и отмыванием денег Брайана Нельсона», — говорится в сообщении.
Министр отметил, что эта встреча особенна. Во время войны рф против Украины стратегические отношения между ЕС и США имеют большое значение.
«Эффективное применение санкций против россии в интересах Австрии, Европы и США. Мы поддерживаем санкции Запада против агрессора и заморозили почти 2 миллиарда евро финансовых активов с начала войны», — добавил Бруннер.
Напомним, что Австрия помогает Украине с разминированием территорий в рамках программы поддержки для Украины от ОБСЕ.
Также Австрия всеми возможными способами будет поддерживать Украину на пути к членству в Европейском союзе.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.