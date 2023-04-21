Австрия заморозила активы россии почти на 2 млрд евро, — Минфин Сегодня 10:34

Австрия поддерживает санкции ЕС и США против россии и заморозила почти 2 миллиарда евро финансовых активов страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Австрии Магнуса Бруннера.

«Сегодня я принял в Вене замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и отмыванием денег Брайана Нельсона», — говорится в сообщении.

Министр отметил, что эта встреча особенна. Во время войны рф против Украины стратегические отношения между ЕС и США имеют большое значение.

«Эффективное применение санкций против россии в интересах Австрии, Европы и США. Мы поддерживаем санкции Запада против агрессора и заморозили почти 2 миллиарда евро финансовых активов с начала войны», — добавил Бруннер.

Напомним, что Австрия помогает Украине с разминированием территорий в рамках программы поддержки для Украины от ОБСЕ.

Также Австрия всеми возможными способами будет поддерживать Украину на пути к членству в Европейском союзе.

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