Эстония заморозила более 20 млн евро росактивов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эстония заморозила более 20 млн евро росактивов

Мир
16
Эстония заморозила более 20 млн евро росактивов
Эстония заморозила более 20 млн евро росактивов
Эстония заморозила более 20 млн евро российских активов с начала полномасштабной войны россии против Украины.
Об этом в интервью Mind сообщил посол Эстонии Кайма Кууск.
Эстонский представитель уточнил, что около 11,7 млн евро из общей суммы составляют активы, замороженные в кредитных и других финучреждениях и на банковских счетах. Еще примерно 8,4 млн евро — активы, хранящиеся на счетах предоплаты налоговой и таможенной служб.
Читайте также
«К сожалению, подсчитать точную стоимость замороженных активов почти невозможно — сумма постоянно меняется. В частности, компании могут израсходовать замороженные активы на оплату хранения замороженного имущества. Еще труднее подсчитать общую стоимость замороженного имущества или материальных вещей», — объяснил Кууск.
Место для вашей рекламы
Посол добавил, что более 90% активов, замороженных в Эстонии, связаны с двумя российскими олигархами — Андреем Мельниченко и Вячеславом Кантором. Первый владеет EuroChem Terminal Sillamäe OÜ, а второй — терминалом насыпных грузов в морском порту Мууга компании DBT AS.
Читайте также
«Сейчас наши МИД и Минюст получили задачу — наработать механизм передачи этих активов Украине. Мы консультировались с Канадой, США и украинской стороной. И в мае МИД должен получить конкретные предложения по реализации инициативы», — добавил Кууск.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.