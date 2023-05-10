Эстония заморозила более 20 млн евро росактивов — Finance.ua

Эстония заморозила более 20 млн евро росактивов Сегодня 10:33 — Мир

Эстония заморозила более 20 млн евро росактивов

Эстония заморозила более 20 млн евро российских активов с начала полномасштабной войны россии против Украины.

Об этом в интервью Mind сообщил посол Эстонии Кайма Кууск.

Эстонский представитель уточнил, что около 11,7 млн евро из общей суммы составляют активы, замороженные в кредитных и других финучреждениях и на банковских счетах. Еще примерно 8,4 млн евро — активы, хранящиеся на счетах предоплаты налоговой и таможенной служб.

«К сожалению, подсчитать точную стоимость замороженных активов почти невозможно — сумма постоянно меняется. В частности, компании могут израсходовать замороженные активы на оплату хранения замороженного имущества. Еще труднее подсчитать общую стоимость замороженного имущества или материальных вещей», — объяснил Кууск.

Посол добавил, что более 90% активов, замороженных в Эстонии, связаны с двумя российскими олигархами — Андреем Мельниченко и Вячеславом Кантором. Первый владеет EuroChem Terminal Sillamäe OÜ, а второй — терминалом насыпных грузов в морском порту Мууга компании DBT AS.

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«Сейчас наши МИД и Минюст получили задачу — наработать механизм передачи этих активов Украине. Мы консультировались с Канадой, США и украинской стороной. И в мае МИД должен получить конкретные предложения по реализации инициативы», — добавил Кууск.

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Фінансовий клуб По материалам:

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