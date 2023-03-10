ЕС до сих пор не может найти и заморозить 136 млрд евро российских активов — Finance.ua

ЕС до сих пор не может найти и заморозить 136 млрд евро российских активов
Европейский союз пытается найти и заморозить находящиеся под санкциями активы российских миллиардеров. В 2019 году объем прямых иностранных инвестиций россии в ЕС оценивался в 136 млрд евро.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Европейский союз всячески пытается найти и заморозить находящиеся под санкциями активы российских миллиардеров, в то же время общая сумма в последние месяцы увеличилась лишь незначительно», — говорится в сообщении.
Сообщается, что к настоящему моменту заморожены активы на сумму 20,9 млрд евро (22 млрд долларов), несмотря на то, что ЕС применил против россии 10 раундов санкций после полномасштабного вторжения рф в Украину более года назад. Еще в октябре блок сообщил, что было заморожено около 17,4 млрд евро.
Отмечается, что в то время как Бельгия и Люксембург заблокировали миллиарды, другие страны-члены раскрыли незначительные цифры: Греция заявила, что заморозила только 212 201 евро, а Мальта сообщила о 222 470 евро.
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Официальные лица считают, что существует гораздо больше активов находящихся под санкциями российских лиц, которые потенциально могут стать мишенью. Согласно официальной статистике, в 2019 году объем прямых иностранных инвестиций ооссии в ЕС оценивался в 136 млрд евро.
Bloomberg отмечает, что выявить деньги, принадлежащие гражданам рф, не всегда просто, поскольку активы часто скрываются за сложными структурами компаний или посредниками.
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