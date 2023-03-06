Шмыгаль назвал четыре элемента, из которых будет состоять механизм конфискации активов рф — Finance.ua

Шмыгаль назвал четыре элемента, из которых будет состоять механизм конфискации активов рф Сегодня 11:13 — Казна и Политика

Шмыгаль назвал четыре элемента, из которых будет состоять механизм конфискации активов рф

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина совместно с партнерами работает над созданием механизма конфискации российских активов, которые можно будет направить на восстановление Украины, и он будет состоять из четырех элементов, среди которых — международный реестр ущерба.

Об этом Шмыгаль подчеркнул на конференции United for Justice — «Объединенные ради справедливости».

«У международного компенсационного механизма будет четыре элемента: международный реестр ущерба; компенсационная комиссия, которая будет рассматривать заявления о возмещении ущерба; компенсационный фонд, из которого будут идти возмещения; механизм выполнения принятых Компенсационной комиссией решений», — написал Шмыгаль в Telegram-канале.

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Он добавил, что специальный компенсационный механизм выплаты репараций будет базироваться на международном договоре. Украина разрабатывает его вместе с государствами-партнерами.

Как сообщает Правительственный портал , премьер-министр отметил, что создание механизма конфискации российских активов, которые можно будет направить на восстановление Украины, является одной из основных задач, стоящих на пути достижения правосудия и справедливости. Первоочередная задача правосудия — создание международного трибунала, который привлечет к ответственности военное и политическое руководство рф.

«С первых дней войны мы начали документировать все преступления, разрушения и ущерб. Есть достоверный, прозрачный и качественный инструмент для того, чтобы оценить, сколько Украина потребует средств для восстановления. Уже сейчас понимаем, что эта сумма превысит 700 млрд долларов», — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что концепция рабочей группы заключается в создании комплексной системы компенсации за ущерб, причиненный россией.

«Речь идет о возмещении ущерба физическим и юридическим лицам, а также непосредственно государству Украины», — заявил Премьер-министр.

Шмыгаль также напомнил, что Украина уже конфисковала 17 млрд грн у российских банков, и это средства, которые уже есть в бюджете и будут направлены на восстановление.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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