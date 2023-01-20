В США заявили, что в ближайшие недели могут начать передавать Украине конфискованные активы рф — Finance.ua
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В США заявили, что в ближайшие недели могут начать передавать Украине конфискованные активы рф

Казна и Политика
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В США заявили, что в ближайшие недели могут начать передавать Украине конфискованные активы рф
В США заявили, что в ближайшие недели могут начать передавать Украине конфискованные активы рф
Министерство юстиции США планирует в течение ближайших месяцев начать процесс передачи части конфискованных активов россии в пользу Украины через Государственный департамент — в соответствии с недавно принятым законом.
Об этом сообщил директор оперативной группы Министерства финансов США по выявлению и конфискации незаконно заработанных активов (Task Force KleptoCapture) Эндрю Адамс во время выступления в Hudson Institute в Вашингтоне.
«В будущем мы также готовы приступить к передаче конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно недавнее развитие событий», — отметил представитель Минюста.
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Он напомнил, что в конце декабря Конгресс США одобрил, а президент Байден подписал закон о государственном бюджете на 2023 год, среди положений которого было определено право Минюста передавать конфискованные средства Госдепартамента с целью оказания помощи Украине.
«Закон не определяет пути для передачи всех конфискованных средств, которые могут быть собраны в результате наших усилий», — отметил Адамс.
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В частности, по его словам, под это правило не подпадают активы, изъятые в связи с нарушениями экспортного контроля.
«Это не „серебряный шар“, но все же позволяет надеяться, что мы увидим первые передачи (конфискованных активов. — Ред.) от Министерства юстиции Госдепартамента в ближайшие недели и месяцы», — сказал чиновник.
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Он также подчеркнул, что эти суммы являются «мизерными по сравнению с ценой катастрофы, которую причинила россия народу Украины на украинской земле», однако, по его убеждению, этот вклад также будет важен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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