В США заявили, что в ближайшие недели могут начать передавать Украине конфискованные активы рф — Finance.ua

В США заявили, что в ближайшие недели могут начать передавать Украине конфискованные активы рф Сегодня 14:28 — Казна и Политика

В США заявили, что в ближайшие недели могут начать передавать Украине конфискованные активы рф

Министерство юстиции США планирует в течение ближайших месяцев начать процесс передачи части конфискованных активов россии в пользу Украины через Государственный департамент — в соответствии с недавно принятым законом.

Об этом сообщил директор оперативной группы Министерства финансов США по выявлению и конфискации незаконно заработанных активов (Task Force KleptoCapture) Эндрю Адамс во время выступления в Hudson Institute в Вашингтоне.

«В будущем мы также готовы приступить к передаче конфискованных активов в пользу Украины. Я хочу подчеркнуть, что это относительно недавнее развитие событий», — отметил представитель Минюста.

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Он напомнил, что в конце декабря Конгресс США одобрил, а президент Байден подписал закон о государственном бюджете на 2023 год, среди положений которого было определено право Минюста передавать конфискованные средства Госдепартамента с целью оказания помощи Украине.

«Закон не определяет пути для передачи всех конфискованных средств, которые могут быть собраны в результате наших усилий», — отметил Адамс.

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В частности, по его словам, под это правило не подпадают активы, изъятые в связи с нарушениями экспортного контроля.

«Это не „серебряный шар“, но все же позволяет надеяться, что мы увидим первые передачи (конфискованных активов. — Ред.) от Министерства юстиции Госдепартамента в ближайшие недели и месяцы», — сказал чиновник.

Он также подчеркнул, что эти суммы являются «мизерными по сравнению с ценой катастрофы, которую причинила россия народу Украины на украинской земле», однако, по его убеждению, этот вклад также будет важен.

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Укрінформ По материалам:

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