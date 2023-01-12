В Еврокомиссии назвали шаг к ускорению конфискаций российских активов — Finance.ua

В Еврокомиссии назвали шаг к ускорению конфискаций российских активов Сегодня 16:48

В Еврокомиссии назвали шаг к ускорению конфискаций российских активов

Введение уголовной ответственности за обход санкций, введенных против рф, поможет ускорить процесс конфискации российских активов. Они будут направлены на восстановление Украины.

Об этом сообщает официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд на брифинге.

"Еврокомиссия еще 2 декабря опубликовала предложение о введении в ЕС уголовной ответственности за обход санкций против россии.

Мы неоднократно отмечали, что криминализация таких действий, как уклонение от санкций, поможет конфисковать активы, которые люди пытаются скрыть. Это также часть наших усилий по сбору средств на восстановление Украины", — заявил Виганд.

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Отметим, что еще в начале декабря ЕК выдвинула предложение совершить обход санкций уголовным преступлением на всей территории Европейского союза.

Напомним, как ранее заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, страны Евросоюза пока не могут конфисковать активы россиян и направить их на восстановление Украины из-за отсутствия соответствующих юридических норм.

Ранее стало известно, что Греция и Мальта существенно отстают от других стран ЕС в замораживании активов россии, на которые распространяются санкции из-за войны москвы против Украины.

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