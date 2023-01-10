Эстония готовится первой в ЕС ввести механизм конфискации российских активов — Finance.ua
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Эстония готовится первой в ЕС ввести механизм конфискации российских активов

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Эстония готовится первой в ЕС ввести механизм конфискации российских активов
Эстония готовится первой в ЕС ввести механизм конфискации российских активов
Эстония планирует ввести правовую базу для конфискации российских активов в этом месяце, продвигаясь вперед в попытке передать Украине средства, замороженные под санкциями Европейского Союза.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Bloomberg.
Правовая база будет создана до конца января после того, как правительство в Таллинне в конце декабря поручило министерствам разработать план конфискации активов, заявил в понедельник Михкель Тамм, пресс-секретарь министерства иностранных дел.
Эстония намерена представить план к тому моменту, когда Европейская комиссия разработает общеблоковую договоренность о работе с 300 миллиардами евро в резервах российского центрального банка и еще миллиардами замороженных активов попавших под санкции российских физических лиц.
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«Члены ЕС должны продолжить работу по обеспечению ответственности за преступление агрессии и использовать замороженные активы россии», — заявила в декабре премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
По оценкам эстонского ведомства по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на российских счетах в стране составляют около 20 миллионов евро.
Правительство канцлера Германии Олафа Шольца открыто для конвертации российских активов в помощь Украине, если удастся решить сложные юридические вопросы, сообщают люди, знакомые с ходом дискуссий.
По словам одного из участников переговоров, одним из вариантов может быть наложение ареста на активы лиц, причастных к военным преступлениям, вместо того чтобы налагать полную конфискацию, которая может занять годы, чтобы решить юридические вопросы.
По материалам:
Економічна Правда
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