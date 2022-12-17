Глава МИД Эстонии назвал условия вступления Украины в НАТО и ЕС — Finance.ua

Глава МИД Эстонии назвал условия вступления Украины в НАТО и ЕС Сегодня 07:19 — Казна и Политика

Ошибочным сигналом будет, если Запад будет говорить, что членство Украины в НАТО может привести к эскалации с рф.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу оценил перспективы вступления Украины в НАТО и ЕС и назвал условия, от которых будет зависеть членство.

По словам главы МИД Эстонии, Украина станет членом НАТО, но это точно произойдет не завтра.

«Это зависит от консенсусного решения стран-членов. Но, я уже говорил, что это не вопрос, произойдет ли это, это вопрос „когда“ и „как“. Потому что „произойдет ли“ — мы бы уже могли видеть Украину как будущего члена НАТО, и на этот вопрос уже был дан ответ 14 лет назад в коммюнике лидеров стран-членов НАТО Бухарестской встречи, но, когда и как, это уже домашняя работа нашего поколения западных политиков сделать это. И, конечно, каждый прекрасно понимает, украинцы понимают, все страны-члены НАТО понимают, что этот вопрос не возникнет буквально завтра, но этот вопрос, как мы говорим, на столе. И если мы говорим, если кто-то скажет, что мы не должны эскалировать ситуацию, говоря о членстве Украины в НАТО, думаю, что это даст на самом деле какую-то активность путину. И это будет коренным образом ошибочным сигналом, потому что еще одно из оправданий того, почему путин начал эту войну, на самом деле во избежание возможности Украины иметь собственные варианты будущего видения безопасности», — говорит Рейнсалу.

Что касается вступления в ЕС, то, по словам эстонского министра, членство Украины зависит от политического консенсуса стран-членов и это долгий путь.

«Опять же, я уверен, что власть Украины будет полна решимости соблюдать все эти семь пунктов, установленных Еврокомиссией (для старта переговоров о вступлении Украины в ЕС — ред.). Но одно — это административные вопросы, техническая работа, которая должна быть. Но другое, первоочередной вопрос, — это всегда политическая воля. Политическая воля граждан Украины очень четкая. Сейчас очень важно также иметь консенсус, политическую волю стран-членов ЕС. И это долгая дорога. Но это очень важно говорить о первых шагах, которые мы уже можем предпринять, чтобы начать технические переговоры по разделам (членства Украины в ЕС — ред.) между ЕС, между Еврокомиссией и Украиной уже в следующем году. И это вопросы, которые Эстония решительно поддерживает. И так считают многие страны. И это, я считаю, очень важно продолжать делать на этом пути шаг за шагом», — подчеркнул Рейнсалу.

Он также выразил уверенность, что у Украины будет будущее в ЕС и благодаря поддержке «друзей» эта дорога для Киева будет короче. «Также возможно появятся политические вопросы. Но есть друзья на этом пути. Поэтому эта дорога будет короче. И, я уверен, Украина будет иметь будущее в ЕС», — убежден министр иностранных дел Эстонии.

Напомним, 28 февраля 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в ЕС. 23 июня Европейский Совет на саммите в Брюсселе принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата в Европейский Союз. Он открывает для Украины возможности, в частности, доступ к структурным фондам Европейского Союза, средства из которых будут направлены на восстановление.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

ТСН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.