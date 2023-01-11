Назвали страны ЕС, которые тормозят замораживание российских активов — Finance.ua
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Назвали страны ЕС, которые тормозят замораживание российских активов

Мир
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Греция и Мальта существенно отстают от других стран ЕС в замораживании активов рф, на которые распространяются санкции из-за войны Москвы против Украины, передает Reuters.
На сегодняшний день 27 стран ЕС сообщили о замораживании около 20,3 млрд евро находящихся под санкциями российских активов, при этом Италия, Ирландия, Франция, Испания, Германия, Бельгия, Люксембург и Австрия сообщили о действиях на общую сумму более миллиарда евро.
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Согласно документу Европейской комиссии, почти каждая вторая страна ЕС заморозила активы на миллионы долларов.
Для сравнения, Греция сообщила блоку о замораживании активов всего лишь на сумму 212 тысяч евро, а Мальта — на 147 тысяч евро.
«Это немного странно. Либо их мало, либо они не выполняют свою работу. Или они что-то сделали, но не сообщили нам, хотя имели шансы», — сказал представитель ЕС на условиях анонимности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Судебно-юридична газета
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