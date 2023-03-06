Германия заморозила 5,25 млрд евро активов российских олигархов — Finance.ua
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Германия заморозила 5,25 млрд евро активов российских олигархов

Фондовый рынок
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Германия заморозила 5,25 млрд евро активов российских олигархов
Германия заморозила 5,25 млрд евро активов российских олигархов
Германия постепенно продвигается в вопросе санкций против российских олигархов и институтов. За полгода сумма замороженных активов выросла на 1 млрд евро.
Об этом свидетельствуют данные правительства, передает Reuters.
По данным Минфина страны, с момента вторжения рф в Украину Германия заморозила около 5,25 млрд евро активов, принадлежащих подсанкционным олигархам. Полгода назад эта цифра составила 4,28 млрд евро.
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Министерство поделилось этой информацией в ответ на запрос депутата немецкого парламента Кристиана Герке.
«С декабря были заморожены активы олигархов на сумму всего 200 млн евро, а за полгода — всего 1 млрд евро. С декабря ни один олигарх не сообщил о своих активах», — сказал Герке.
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Согласно закону о санкциях Германии, объекты санкций Европейского союза должны немедленно задекларировать свои активы под угрозой штрафа или тюремного заключения сроком до года.
По данным правительства, восемь олигархов уже сообщили Бундесбанку о 31 активе. Их стоимость составляет около 577 млн евро. Они распределены между остатками на счетах, пакетами акций компаний и ценными бумагами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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