Бельгия заморозила 58 млрд евро российских активов — больше всего в ЕС — Finance.ua
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Бельгия заморозила 58 млрд евро российских активов — больше всего в ЕС

Фондовый рынок
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Бельгия заморозила 58 млрд евро российских активов — больше всего в ЕС
Бельгия заморозила 58 млрд евро российских активов — больше всего в ЕС
Общий объем активов российских физических и юридических лиц, замороженных в Бельгии спустя год после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, составляет 58 миллиардов евро.
Об этом говорится в заявлении министра финансов Бельгии Винсента Вана Петегема по случаю годовщины активной фазы войны в Украине.
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Из нее следует, что бельгийский Минфин заморозил 58 миллиардов евро российских активов, это крупнейшая сумма среди всех стран-членов ЕС. Кроме того, было заблокировано 191 миллиард евро российских финансовых операций.
«В общей сложности эти меры касаются 1789 российских компаний и граждан, внесенных в санкционный список», — уточняется в сообщении.
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Кроме того, в связи с санкциями Бельгия ужесточила таможенные проверки в отношении россии и беларуси: в быцеломло проверено 91 020 деклараций по этим государствам, а также физически проинспектировано 7925 контейнеров.
Напомним, что на август 2022 года Бельгия заморозила 50,5 миллиарда евро средств, принадлежащих людям, компаниям и другим юридическим лицам, попавшим под санкции после вторжения россии в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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