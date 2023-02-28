Бельгия заморозила 58 млрд евро российских активов — больше всего в ЕС Сегодня 10:29 — Фондовый рынок

Бельгия заморозила 58 млрд евро российских активов — больше всего в ЕС

Общий объем активов российских физических и юридических лиц, замороженных в Бельгии спустя год после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, составляет 58 миллиардов евро.

Об этом говорится в заявлении министра финансов Бельгии Винсента Вана Петегема по случаю годовщины активной фазы войны в Украине.

Читайте также Германия почти за год заморозила активы рф более чем на €5 млрд

Из нее следует, что бельгийский Минфин заморозил 58 миллиардов евро российских активов, это крупнейшая сумма среди всех стран-членов ЕС. Кроме того, было заблокировано 191 миллиард евро российских финансовых операций.

«В общей сложности эти меры касаются 1789 российских компаний и граждан, внесенных в санкционный список», — уточняется в сообщении.

Кроме того, в связи с санкциями Бельгия ужесточила таможенные проверки в отношении россии и беларуси: в быцеломло проверено 91 020 деклараций по этим государствам, а также физически проинспектировано 7925 контейнеров.

Напомним, что на август 2022 года Бельгия заморозила 50,5 миллиарда евро средств, принадлежащих людям, компаниям и другим юридическим лицам, попавшим под санкции после вторжения россии в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.