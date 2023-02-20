Германия почти за год заморозила активы рф более чем на €5 млрд — Finance.ua

Германия почти за год заморозила активы рф более чем на €5 млрд Сегодня 13:35 — Мир

Германия почти за год заморозила активы рф более чем на €5 млрд

Общая сумма арестованных Германией российских активов в связи с санкциями с начала полномасштабного вторжения россии в Украину составляет 5,32 миллиарда евро.

Об этом сообщило Федеральное министерство финансов в ответ на запрос Welt.

В эту сумму входят активы российских физических и юридических лиц, которые находятся в списке санкций ЕС, в частности Центробанк россии. В то же время ведомство не захотело рассказывать детали о замороженных активах российских олигархов в Германии.

Издание также указывает, что Центральный офис по обеспечению соблюдения санкций (ZfS) все еще находится в стадии создания. Как уточнили в ведомстве, там работают 36 сотрудников, но штат все еще расширяется.

Согласно закону о применении санкций II, ZfS также должен вести реестр замороженных активов, который должен публиковаться на вебсайте органа. Однако пока этого не произошло.

«Записи могут быть сделаны только при наличии статуса безопасного расследования... Начато техническое внедрение реестра активов», — пояснили в Министерстве.

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