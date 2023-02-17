ЕС заморозил российские активы на 21,5 млрд евро - ЕК — Finance.ua

ЕС заморозил российские активы на 21,5 млрд евро - ЕК
Еврокомиссия заморозила российские активы в Европе на сумму 21,5 млрд евро, работает над блокировкой других, в том числе Центробанка рф, и ищет легальные пути к возможной конфискации некоторых активов.
Об этом заявил член ЕК, который занимается вопросами юстиции, Дидье Рейндерс.
«Нам удалось заморозить уже 21,5 млрд евро российских олигархов и юридических лиц, внесенных в санкционные списки. Мы продолжим работать по другим активам, таким как резервы Центрального банка россии», — сказал он в пятницу после первого очного заседания специальной рабочей группы из замороженных активов, созданных при ЕК.
Рейндерс также сообщил, что Брюссель работает над директивой по усилению мер против тех, кто пытается обойти санкции.
Он отметил, что эта работа поэтапная и не предусматривает перехода к процессу конфискации активов в случаях, когда они связаны с уголовными преступлениями.
«Первый шаг — блокировать или заморозить активы. Второй шаг — начать процесс конфискации в случаях, когда есть уголовные преступления», — отметил он, подчеркнув, что ЕС работает вместе с G7 и что Швейцария действует преимущественно в том же порядке.
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