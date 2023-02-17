ЕС заморозил российские активы на 21,5 млрд евро - ЕК — Finance.ua
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ЕС заморозил российские активы на 21,5 млрд евро - ЕК

Фондовый рынок
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ЕС заморозил российские активы на 21,5 млрд евро - ЕК
ЕС заморозил российские активы на 21,5 млрд евро - ЕК
Еврокомиссия заморозила российские активы в Европе на сумму 21,5 млрд евро, работает над блокировкой других, в том числе Центробанка рф, и ищет легальные пути к возможной конфискации некоторых активов.
Об этом заявил член ЕК, который занимается вопросами юстиции, Дидье Рейндерс.
«Нам удалось заморозить уже 21,5 млрд евро российских олигархов и юридических лиц, внесенных в санкционные списки. Мы продолжим работать по другим активам, таким как резервы Центрального банка россии», — сказал он в пятницу после первого очного заседания специальной рабочей группы из замороженных активов, созданных при ЕК.
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Рейндерс также сообщил, что Брюссель работает над директивой по усилению мер против тех, кто пытается обойти санкции.
Он отметил, что эта работа поэтапная и не предусматривает перехода к процессу конфискации активов в случаях, когда они связаны с уголовными преступлениями.
«Первый шаг — блокировать или заморозить активы. Второй шаг — начать процесс конфискации в случаях, когда есть уголовные преступления», — отметил он, подчеркнув, что ЕС работает вместе с G7 и что Швейцария действует преимущественно в том же порядке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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