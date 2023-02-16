ЕС заставит банки раскрывать информацию о замороженных российских активах — Bloomberg Сегодня 12:23

Еврокомиссия предлагает усилить обязательства по отчетности банками о замороженных активах россии, а также российских компаний и физических лиц.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на проект предложения Еврокомиссии, усиление банковской отчетности будет производиться в рамках десятого пакета санкций против агрессора.

Еврокомиссия также предлагает усилить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и попавшими под санкции физическими лицами.

Штрафы

При непредоставлении необходимой информации предлагают налагать штрафы до 50 000 евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц.

Справка Finance.ua:

с начала полномасштабного вторжения рф в Украину ЕС ввел против страны-агрессора девять пакетов санкций;

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против россии к годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.