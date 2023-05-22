Более миллиарда убытков: на Волыни госкомпания 4 года добывала уголь без лицензии — Finance.ua
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Более миллиарда убытков: на Волыни госкомпания 4 года добывала уголь без лицензии

Криминал
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Более миллиарда убытков: на Волыни госкомпания 4 года добывала уголь без лицензии
Более миллиарда убытков: на Волыни госкомпания 4 года добывала уголь без лицензии
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении четырем бывшим генеральным директорам госпредприятия «Волыньуголь», из-за действий которых экология и недра понесли 1,17 миллиарда гривен ущерба.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Подозрения получили руководители компании, возглавлявшие ее с 2017 по 2022 годы.
В 2018 году у предприятия закончились специальные разрешения Государственной службы геологии и недр Украины на добычу угля в двух из пяти шахт «Волыньуголь». Но руководитель предприятия дал подчиненным указание продолжать добычу.
Более миллиарда убытков: на Волыни госкомпания 4 года добывала уголь без лицензии
«Ситуацию не изменила замена руководителя на другого, а затем и на третьего и четвертого. Все они не считались с нарушением законодательства и вредом экологии и добывали уголь нелегально», — отметили правоохранители.
В течение четырех лет на шахтах незаконно добыли 132,4 тыс. тонн угля, который продавали по действующим контрактам государственного предприятия.
Незаконную деятельность подтвердили выводы инженерно-экологических экспертиз и изъятые на предприятии и в контролирующих органах документы.
По материалам:
Finance.ua
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