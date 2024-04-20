Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничении азартных игр в интернете — Finance.ua

Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничении азартных игр в интернете Сегодня 11:25 — Казна и Политика

Зеленский ввел в действие решение СНБО об ограничении азартных игр в интернете, Фото: zn.ua

Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет». В частности, документ предлагает ограничить доступ к азартным играм для военных.

Об этом говорится в указе президента.

Читайте также Сколько зарабатывают казино в Украине

Главнокомандующий ВСУ и руководители военных формирований во время военного положения должны ввести запрет для военных относительно доступа к онлайн-казино.

Кабинету Министров Украины поручено осуществить следующие действия по онлайн-казино:

разработать порядок ограничения всех форм рекламы азартных игр, в частности, с использованием электронных коммуникаций, символики Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, а также распространения соответствующего контекстного материала;

запретить регистрацию организатором азартных игр казино в интернете нескольких аккаунтов для одного игрока, а также определение максимального времени непрерывного участия в азартной игре в сети интернет в сутки для одного аккаунта и введение обязательных перерывов в игре;



обязать организаторов азартных игр в интернете устанавливать перед началом игры лимит расхода игрока на игру в течение определенного времени с возможностью изменения такого лимита не чаще одного раза в месяц;



внедрить Государственную систему онлайн-мониторинга согласно требованиям постановления Кабинета министров Украины;



провести национальную информационно-разъяснительную кампанию по опасности азартных игр, угроз игровой зависимости, способов предупреждения и лечения игровой зависимости, контактов заведений, оказывающих помощь лицам с игровой зависимостью, и особенностей функционирования Реестра лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и/или участие в азартных играх;



блокировать нелегальные вебсайты, на которых предоставляется доступ к азартным играм, по представлению центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.



Кроме того, СБУ должна в течение двух месяцев провести проверки организаторов азартных игр.

Читайте также Как работают онлайн-казино и какие налоги платят

НБУ необходимо в течение двух месяцев утвердить рекомендации банкам по блокированию платежей граждан кредитными средствами на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх.

Министерству цифровой трансформации поручили провести в месячный срок переговоры с компаниями Apple и Google по поводу запрета размещения приложений с азартными играми без соответствующей лицензии в их магазинах приложений.

Министерство здравоохранения обязали в течение трех месяцев разработать клинический протокол лечения от игровой зависимости.

Детальнее о том, сколько зарабатывают онлайн-казино в Украине и почему это проблема для государства — рассказали в статье по ссылке ниже:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.