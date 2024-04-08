Как работают онлайн-казино и какие налоги платят — Finance.ua

Как работают онлайн-казино и какие налоги платят Сегодня 09:34

Как работают онлайн-казино и какие налоги платят

В настоящее время казино работает по одной системе, по крайней мере, в теории, потому что практика значительно отличается от нее.

Для большинства лицензированных видов азартной деятельности минимальный размер уставного капитала юридического лица, которое намерено работать в этом бизнесе, согласно ЗУ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и лицензионных условий, составляет 30 миллионов гривен.

Для того чтобы получить разрешение на работу в сфере игорного бизнеса, компания должна купить лицензию. Ее стоимость составляет:

для казино в Киеве — 60 000 минимальных заработных плат;

для казино в других городах — 30 000 минимальных заработных плат;

для залов игровых автоматов — 75 00 минимальных заработных плат

для платформ онлайн покера — 5 000 минимальных заработных плат.

На 1 апреля размер минимальной заработной платы составляет 8 тысяч гривен.

Налоги

Кроме того, компании, занимающиеся игорным бизнесом, должны платить следующие налоги:

Налог на прибыль: операторы игровых автоматов — 10%; от разницы между доходом и выплаченными выигрышами для букмекерского бизнеса и казино — 18%; организаторы лотерей — 30%. Налог на прибыль предприятий — 18%. Налог на выигрыш: 18% (взимается с физлиц) и 1,5% военного сбора.

Так в теории, потому что на практике все эти нормы стараются (не без успеха) обходить.

Немного интересных цифр:

По данным The Village, в прошлом году от игорного бизнеса государство получило 10,4 миллиарда гривен налогов. В 2022 году, по словам главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, государство получило от платы за лицензии и от уплаты налогов 1,9 миллиарда гривен. В 2021 году этот показатель составил 2,3 миллиарда.

Детальнее о том, сколько зарабатывают онлайн-казино в Украине и почему это проблема для государства — рассказали в статье по ссылке ниже:

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