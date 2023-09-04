БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 4,1 млн грн налогов — Finance.ua

БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 4,1 млн грн налогов
БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 4,1 млн грн налогов.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Речь идет о предприятии на Львовщине, которое на протяжении двух лет завышало расходы. Компания представляла в бухгалтерских документах данные о хозяйственных операциях, которых не было — они были задекларированы, но фактически не проводились.
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Также в налоговых отчетах предприятия указывалась покупка товаров, которые при поставке менялись на другие. В результате налоговый кредит по НДС увеличился, а бюджет недополучил 4,1 млн грн налогов.
В ходе досудебного расследования правоохранители обеспечили возврат в бюджет 5,8 млн грн — из них 1,7 млн грн штрафных санкций.
Напомним, ранее сообщалось, что БЭБ обеспечило возмещение более 20 млн грн из компании на Волыни. Общество скрывало доходы и не подавало декларации по уплате налога.
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