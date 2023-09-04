БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 4,1 млн грн налогов — Finance.ua

БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 4,1 млн грн налогов Сегодня 20:42 — Криминал

БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 4,1 млн грн налогов

БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 4,1 млн грн налогов.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Речь идет о предприятии на Львовщине, которое на протяжении двух лет завышало расходы. Компания представляла в бухгалтерских документах данные о хозяйственных операциях, которых не было — они были задекларированы, но фактически не проводились.

Также в налоговых отчетах предприятия указывалась покупка товаров, которые при поставке менялись на другие. В результате налоговый кредит по НДС увеличился, а бюджет недополучил 4,1 млн грн налогов.

В ходе досудебного расследования правоохранители обеспечили возврат в бюджет 5,8 млн грн — из них 1,7 млн ​​грн штрафных санкций.

Напомним, ранее сообщалось, что БЭБ обеспечило возмещение более 20 млн грн из компании на Волыни. Общество скрывало доходы и не подавало декларации по уплате налога.

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