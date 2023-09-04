БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 4,1 млн грн налогов — Finance.ua
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БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 4,1 млн грн налогов

Криминал
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БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 4,1 млн грн налогов
БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 4,1 млн грн налогов
БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты 4,1 млн грн налогов.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Речь идет о предприятии на Львовщине, которое на протяжении двух лет завышало расходы. Компания представляла в бухгалтерских документах данные о хозяйственных операциях, которых не было — они были задекларированы, но фактически не проводились.
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Также в налоговых отчетах предприятия указывалась покупка товаров, которые при поставке менялись на другие. В результате налоговый кредит по НДС увеличился, а бюджет недополучил 4,1 млн грн налогов.
В ходе досудебного расследования правоохранители обеспечили возврат в бюджет 5,8 млн грн — из них 1,7 млн ​​грн штрафных санкций.
Напомним, ранее сообщалось, что БЭБ обеспечило возмещение более 20 млн грн из компании на Волыни. Общество скрывало доходы и не подавало декларации по уплате налога.
По материалам:
Mind
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