За полгода БЭБ изъяло из незаконного оборота горючего на 1,6 млрд гривен: самые крупные дела — Finance.ua

За полгода БЭБ изъяло из незаконного оборота горючего на 1,6 млрд гривен: самые крупные дела Сегодня 12:22 — Криминал

За полгода БЭБ изъяло из незаконного оборота горючего на 1,6 млрд гривен: самые крупные дела

С начала 2023 года детективы Бюро экономической безопасности изъяли с теневого рынка 35 800 тонн бензина, газа, дизельного топлива.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Общая стоимость изъятых горюче-смазочных материалов (ГСМ) и товарно-материальных ценностей составляет ориентировочно 1,6 млрд гривен. Для сравнения, за весь 2022 год была изъята 331 тонна горючего.

Сотрудники БЭБ зарегистрировали 17 уголовных производств в отношении незаконного оборота горючего. По результатам досудебных расследований по уголовным производствам уже объявлено подозрение 12 лицам.

Инфографика: БЕБ

Больше всего горючего было изъято на нефтебазах в Одесской и Черкасской областях. В общей сложности это более 16 тыс. тонн бензина и дизтоплива. Ориентировочная стоимость изъятых нефтепродуктов составляет около 800 млн грн.

По этому делу сотрудники БЭБ уже обеспечили поступление в бюджет от ПАО «Укртатнафта» более 1,2 млрд грн налогов, не уплаченных бывшим менеджментом компании.

Инфографика: БЕБ

Детективы БЭБ также изъяли почти 6 тыс. тонн горючего в Киевской области, которое реализовывалось на подконтрольной нефтебазе за наличные деньги. Стоимость изъятого — 360 млн гривен.

Кроме того, сотрудники Бюро разоблачили одного из операторов АЗС, продававшего горючее сомнительного происхождения без уплаты акцизного налога. Такая деятельность привела к уклонению от уплаты налогов в размере 30 млн грн. Изъято около 6 тыс. тонн горючего стоимостью свыше 260 млн грн.

Инфографика: БЕБ

По одному из уголовных производств детективы Бюро экономической безопасности Украины уведомили о подозрении руководителя столичного предприятия в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Должностные лица компании нарушили условия транзита ГСМ по магистральному нефтепроводу с территории рф в Венгрию.

А компания, предоставляющая финансовые гарантии, предусмотренные законодательством, не уплатила пошлину при наступлении гарантийного случая. Такие действия нанесли государственному бюджету ущерб в размере более 244 млн грн. Упомянутая компания — финансовый гарант — подконтрольна беглому народному депутату.

Также в ходе обысков в Энергетической таможне Гостаможслужбы Украины изъяты копии транзитных таможенных деклараций и незаконное разрешение на изменение таможенного режима.

БЭБ приостановило деятельность подпольных производств и нелегальных АЗС на территории Львовской, Черниговской, Одесской, Житомирской, Черкасской, Черновицкой областей, а также в Киеве и области.

Инфографика: БЕБ

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