Зеленский подписал закон о перезагрузке БЭБ — Finance.ua

Зеленский подписал закон о перезагрузке БЭБ Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о перезагрузке БЭБ

Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон Украины «О Бюро экономической безопасности Украины» об усовершенствовании работы Бюро.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ), ранее принятый Верховной Радой.

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Этот закон является исполнением обязательств перед Международным валютным фондом, взятых Украиной в соответствии с соглашением от 24 марта 2023 года.

Документ устанавливает четкие функции и полномочия Бюро экономической безопасности и способствует прозрачному процессу отбора директора этого правоохранительного органа на конкурсной основе.

По закону директора будет выбирать комиссия из шести членов, половина из которых являются международными экспертами.

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Кроме того, перед назначением на должность в Бюро экономической безопасности кандидаты обязаны пройти психофизиологический опрос с использованием полиграфа.

Закон также предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников БЭБ, и определяющий голос в этом процессе предоставляется международным партнерам.

УНН По материалам:

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