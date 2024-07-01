Зеленский подписал закон о перезагрузке БЭБ — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о перезагрузке БЭБ

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о перезагрузке БЭБ
Зеленский подписал закон о перезагрузке БЭБ
Зеленский подписал закон о внесении изменений в Закон Украины «О Бюро экономической безопасности Украины» об усовершенствовании работы Бюро.
Об этом сообщает Верховная Рада Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ), ранее принятый Верховной Радой.
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Этот закон является исполнением обязательств перед Международным валютным фондом, взятых Украиной в соответствии с соглашением от 24 марта 2023 года.
Документ устанавливает четкие функции и полномочия Бюро экономической безопасности и способствует прозрачному процессу отбора директора этого правоохранительного органа на конкурсной основе.
По закону директора будет выбирать комиссия из шести членов, половина из которых являются международными экспертами.
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Кроме того, перед назначением на должность в Бюро экономической безопасности кандидаты обязаны пройти психофизиологический опрос с использованием полиграфа.
Закон также предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников БЭБ, и определяющий голос в этом процессе предоставляется международным партнерам.
По материалам:
УНН
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