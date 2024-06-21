Гетманцев рассказал, сколько продлится перезагрузка БЭБ — Finance.ua

Гетманцев рассказал, сколько продлится перезагрузка БЭБ Сегодня 14:30 — Казна и Политика

Гетманцев рассказал, сколько продлится перезагрузка БЭБ

Бюро экономической безопасности будет перезагружено в течение 18 месяцев, но ранее за два месяца должна быть создана комиссия для переаттестации сотрудников и выбора главы БЭБ.

«Это как раз тот срок, когда можно провести нормальную качественную переаттестацию тысячи людей. Более того, все это будет зависеть от комиссии, поэтому, если они справятся за месяц, то пожалуйста», — заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По его словам, нет конкретного срока выбора директора БЭБ, поскольку это зависит от множества процессуальных процедурных моментов.

Гетманцев отметил, что отбор главы органа будет осуществляться на конкурсной основе комиссией, в которую войдут по три представителя от Кабинета Министров и международных и иностранных организаций, тогда как кадровый состав органа будет отбирать комиссия из 12 членов, половина из которых — «международники» с преимущественным правом голоса, а остальные будут определены Кабмином.

«Очень важно, чтобы этот закон, который мы приняли, не был искажен на уровне его выполнения, но за этим мы уже будем все вместе, в том числе и с нашей уважаемой оппозицией, следить», — подытожил он.

«Я уверена, что эта процедура переаттестации, я не буду называть перезагрузки, потому что она таковой не будет, будет проходить долгий период времени. Это будет сложный период», — сказала член комитета Нина Южанина.

Южанина уточнила, что принятым законом дано поручение Кабмину в течение двух месяцев сформировать конкурсную комиссию.

Напомним, Верховная Рада в четверг, 20 июня, приняла в целом законопроект № 10 439 о внесении изменений в Закон Украины «О Бюро экономической безопасности Украины» по усовершенствованию работы Бюро.

НВ По материалам:

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