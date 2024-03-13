В ВР назвали финансовые риски для Украины, если не будет «перезагрузки» БЭБ — Finance.ua

В ВР назвали финансовые риски для Украины, если не будет «перезагрузки» БЭБ Сегодня 16:46

В ВР назвали финансовые риски для Украины, если не будет «перезагрузки» БЭБ

Народный депутат Ярослав Железняк спрогнозировал, каких финансовых рисков следует ожидать, если в Украине не произойдет «перезагрузка» Бюро экономической безопасности

Об этом он заявил в комментарии изданию Эспрессо.

«Мы потеряем 5,4 млрд долларов от МВФ, где-то 10 млрд долларов от Европейского Союза, возможность пройти на следующий этап евроинтеграции, много денег, где-то 23 млрд долларов на нелегальных рынках табака, 18 млрд грн — топливо. Также, я думаю, около 50 млрд грн контрабанды. То есть существуют определенные финансовые риски, если не будет перезагрузки БЭБ», — рассказал нардеп.

Напомним, 29 июля 2023 г. в правительстве предложили перезагрузить работу Бюро экономической безопасности (БЭБ). Такое решение будет предусматривать, что только БЭБ и Национальное антикоррупционное бюро Украины будут проверять бизнес в Украине.

21 февраля 2024 года послы G7 в письме Стефанчуку назвали ожидаемые составляющие реформы БЭБ. Они настаивают, чтобы в ходе реформы Бюро экономической безопасности перезагрузка коснулась его руководства, а других сотрудников органа проверили на добропорядочность. Также перезагрузка БЭБ является одним из требований меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ.

По словам послов, для выполнения Украиной этих требований реформа БЭБ должна включать следующие элементы:

Открытый, конкурентный и прозрачный конкурс на должность нового директора БЭБ, включая проверку добропорядочности. Проведение независимого аудита деятельности БЭБ спустя один и три года после назначения нового директора. Исключение возможности увольнения главы БЭБ Кабинетом министров, оставить такую ​​возможность по результатам независимой оценки. Переаттестация всех работников БЭБ и назначение новых по прозрачной и урегулированной законом процедуре.

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