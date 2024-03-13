В ВР назвали финансовые риски для Украины, если не будет «перезагрузки» БЭБ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ВР назвали финансовые риски для Украины, если не будет «перезагрузки» БЭБ

28
В ВР назвали финансовые риски для Украины, если не будет «перезагрузки» БЭБ
В ВР назвали финансовые риски для Украины, если не будет «перезагрузки» БЭБ
Народный депутат Ярослав Железняк спрогнозировал, каких финансовых рисков следует ожидать, если в Украине не произойдет «перезагрузка» Бюро экономической безопасности
Об этом он заявил в комментарии изданию Эспрессо.
«Мы потеряем 5,4 млрд долларов от МВФ, где-то 10 млрд долларов от Европейского Союза, возможность пройти на следующий этап евроинтеграции, много денег, где-то 23 млрд долларов на нелегальных рынках табака, 18 млрд грн — топливо. Также, я думаю, около 50 млрд грн контрабанды. То есть существуют определенные финансовые риски, если не будет перезагрузки БЭБ», — рассказал нардеп.
Напомним, 29 июля 2023 г. в правительстве предложили перезагрузить работу Бюро экономической безопасности (БЭБ). Такое решение будет предусматривать, что только БЭБ и Национальное антикоррупционное бюро Украины будут проверять бизнес в Украине.
Читайте также
21 февраля 2024 года послы G7 в письме Стефанчуку назвали ожидаемые составляющие реформы БЭБ. Они настаивают, чтобы в ходе реформы Бюро экономической безопасности перезагрузка коснулась его руководства, а других сотрудников органа проверили на добропорядочность. Также перезагрузка БЭБ является одним из требований меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ.
По словам послов, для выполнения Украиной этих требований реформа БЭБ должна включать следующие элементы:
  1. Открытый, конкурентный и прозрачный конкурс на должность нового директора БЭБ, включая проверку добропорядочности.
  2. Проведение независимого аудита деятельности БЭБ спустя один и три года после назначения нового директора.
  3. Исключение возможности увольнения главы БЭБ Кабинетом министров, оставить такую ​​возможность по результатам независимой оценки.
  4. Переаттестация всех работников БЭБ и назначение новых по прозрачной и урегулированной законом процедуре.
По материалам:
Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.