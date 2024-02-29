Министр юстиции считает, что после реформы БЭБ не станет единственным органом, проверяющим бизнес — Finance.ua

Министр юстиции считает, что после реформы БЭБ не станет единственным органом, проверяющим бизнес Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Министр юстиции считает, что после реформы БЭБ не станет единственным органом, проверяющим бизнес

Полностью исключить возможность проверки бизнеса правоохранительными органами, за исключением Бюро экономической безопасности, не удастся. Даже после реформы БЭБ.

Об этом в интервью Forbes Ukraine заявил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, помимо прочего, существуют дела относительно государственной измены, которые расследует Служба безопасности Украины (СБУ) и которые не целесообразно передавать БЭБ.

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Однако он считает, что сферу влияния БЭБ можно расширить. В подследственность БЭБ могут быть переданы дела, связанные с контрабандой наркотиков и ядерных веществ. Сейчас есть ситуации, когда, например, разные правоохранительные органы могут искать в фурах запрещенные вещества, добавляет чиновник.

«Логика проста — чтобы прохождение таможни контролировал только один правоохранительный орган», — говорит министр.

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В настоящее время БЭБ, по словам министра, это борьба двух концепций: концепции «аналитического органа» и концепции единого правоохранительного органа для бизнеса. БЭБ создавали как аналитический орган, который будет выписывать штрафы и не заниматься обысками. На практике, когда речь идет о компаниях, занимающихся нелегальным производством сигарет, или предприятиях отдельных олигархов, только аналитический подход не сработает. Нужно в том числе проводить обыски.

Малюська считает ключевым преимуществом БЭБ — понимание финансовой деятельности и того, как бизнес платит налоги: «СБУ или Нацпол меньше понимают, как с этим работать».

Дзеркало Тижня По материалам:

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