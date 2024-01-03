Какой бизнес будут проверять налоговики в 2024 году — Finance.ua

Какой бизнес будут проверять налоговики в 2024 году Сегодня 16:48 — Казна и Политика

Какой бизнес будут проверять налоговики в 2024 году

Государственная налоговая служба Украины опубликовала план-график по проведению документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2024 год. В целом налоговики запланировали провести более 3 тысяч плановых проверок.

Об этом сообщает YouControl.

Налоговые проверки в 2024 году: что изменится для бизнеса

В 2024 году налоговики планируют провести 3242 плановые проверки. Среди них проверки 2172 налогоплательщиков — юридических лиц и финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов. А также проверки 156 налогоплательщиков — юрлиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

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Что касается ФОП, то чиновников из Государственной налоговой службы (ГНС) заинтересовала деятельность 914 физических лиц-предпринимателей в 2024 году.

«Самые жаркие» месяцы

В течение 2024 года ГНС ​​ежемесячно планирует в среднем проверять от 100 до 200 юридических лиц. Меньше стартов проверок будет в январе — 105. Но уже с весны начнется рост: так, в марте-мае запланировано наибольшее количество, более 200 проверок юрлиц ежемесячно.

С точки зрения регионального распределения, самая высокая концентрация плановых налоговых проверок юридических лиц зафиксирована в Киеве — 604, что составляет 26% от общего количества запланированных проверок компаний. А также среди компаний основных экономически активных регионов: Днепропетровской (204), Львовской (156), Винницкой (140) и Киевской (132) областей.

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Плановые налоговые проверки для ФЛП в целом равномерно распределены в течение года: ежемесячно ГНС планирует обрабатывать до 100 ФЛП. Больше всего проверок физических лиц-предпринимателей приходится на осенний период: сентябрь — 96, октябрь — 94, ноябрь — 92. А наименьшая интенсивность предусмотрена на январь-февраль.

Какому бизнесу приготовиться к проверкам

Больше всего проверок (297) приходится на предприятия агросектора (выращивание зерновых) и оптовую торговлю топливом (113).

Заинтересованы налоговики и в усиленном контроле за неспециализированной оптовой торговлей, строительством жилых и нежилых зданий, грузовым автомобильным транспортом, розничной торговлей (в том числе горючим, пищевыми продуктами), предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. А также под строгим контролем торговцы древесиной и строительными материалами и производители электроэнергии.

Справка Finance.ua:

закон от 09.11.2023 № 3453-IX отменил мораторий на налоговые проверки, однако все же остались определенные исключения, в частности, для документальных проверок налогоплательщиков, находящихся на территориях, где ведутся боевые действия, и временно оккупированных территориях.

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