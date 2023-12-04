Где предприниматели могут жаловаться на безосновательные проверки органов ГНС — Finance.ua

Где предприниматели могут жаловаться на безосновательные проверки органов ГНС Сегодня 15:13 — Личные финансы

Где предприниматели могут жаловаться на безосновательные проверки органов ГНС

Налогоплательщики получили новую возможность подать жалобу на проведение налоговых проверок, если, по их мнению, действия налоговиков имеют признаки нарушения.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Читайте также В Украине с 1 декабря возобновят налоговые проверки рисковых предприятий

«Отныне в любое время суток, 24/7 и в любом месте можно сообщить о возможных безосновательных контрольно-проверочных мерах территориальными органами ГНС во время проведения налоговых проверок. Сделать это можно с помощью чат-бота SKARGA KPR DPS», — говорится в сообщении.

Как это сделать

Для подачи жалобы онлайн нужно четко и правильно заполнить следующие поля:

название Главного управления ГНС, которым проводится проверка;

код ЕГРПОУ налогоплательщика, по которому осуществляются контрольно-проверочные мероприятия;

адрес ГО, по которому проводятся контрольно-проверочные мероприятия;

тип проверки;

информационные данные о приказе на проведение проверки;

фамилия, имя и отчество работников территориального органа ГНС, участвующих в проведении проверки;

информационные данные о материалах проверки;

суть нарушения, по мнению заявителя, по организации контрольно-проверочных мероприятий;

контактные данные заявителя.

В ведомстве отметили, что информация о возможных нарушениях организации контрольно-проверочных мероприятий территориальными органами ГНС безотлагательно получает ответную реакцию налоговых органов путем исследования указанных вопросов в жалобе.

Справка Finance.ua:

депутаты не поддержали постановления, блокировавшие законопроект о возврате налоговых проверок. Соответственно, проверки рисковых предприятий будут возобновлены с 1 декабря 2023 года;

налоговые проверки не коснутся как физических лиц — предпринимателей (ФЛП) первой и второй групп, так и предприятий на временно оккупированных территориях или территориях, где ведутся бои. Для таких плательщиков сохраняется действие моратория на проверки до декабря 2024;



По словам главы АМКУ, антимонопольный комитет будет сообщать бизнесу о проведении проверки, этот процесс не будет похож на следственные действия.



Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.