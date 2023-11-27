В Украине с 1 декабря возобновят налоговые проверки рисковых предприятий — Finance.ua

В Украине с 1 декабря возобновят налоговые проверки рисковых предприятий Сегодня 11:14 — Казна и Политика

В Украине с 1 декабря возобновят налоговые проверки рисковых предприятий

Депутаты не поддержали постановления, которые блокировали законопроект о возвращении налоговых проверок. Соответственно, проверки рисковых предприятий будут возобновлены с 1 декабря 2023 года.

Об этом сообщил в Телеграме глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«ВР отклонила блокирующие постановления по проекту закона 10 016-д о частичном возобновлении налоговых проверок», — говорится в сообщении.

Согласно закону, проверки рисковых предприятий будут возобновлены с 1 декабря 2023 года.

«На данный момент документ ожидает подписи Президента», — добавил депутат.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 10 016-д об отмене моратория на налоговые проверки;

документ предусматривает, что в проведение документальных плановых проверок могут быть включены плательщики, которые по итогам 2021 года отвечают одному из критериев: уровень уплаты налога на прибыль более чем на 50% меньше, чем по отрасли, а уровень уплаты НДС более чем на 50% меньше, чем уровень оплаты по отрасли; дебиторская задолженность превышает кредиторскую более чем в 2 раза; проверки будут касаться и предпринимателей, годовой доход которых составляет более 10 млн грн; общая сумма расходов в налоговой декларации составляет более 75% от суммы годового дохода.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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