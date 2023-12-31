Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график — Finance.ua
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Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график

Казна и Политика
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Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
В 2024 году налоговики планируют провести 3242 плановые проверки налогоплательщиков.
Соответствующий план-график ГНСУ обнародовала на своем веб-сайте.
План-график на 2024 год состоит из четырех разделов:
  • Разделы «Документальные плановые проверки налогоплательщиков — юридических лиц» и «Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов» содержат перечень 2172 субъектов.
  • Раздел «Документальные плановые проверки физических лиц» насчитывает 914 человек, которых в следующем году планирует посетить с визитом ГНС.
  • Раздел «Документальные плановые проверки налогоплательщиков — юридических лиц по вопросам правильности расчета, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» содержит перечень 156 проверок.
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Всего в 2024 году налоговики планируют провести 3242 плановые проверки.
Для сравнения — в начале 2023 года в плане-графике проверок было 4014 предприятий и предпринимателей.
Напомним, 8 декабря 2023 года вступил в силу закон об отмене моратория на проведение налоговых проверок. Им расширены критерии отбора налогоплательщиков для плановых проверок. Физлиц-«единщиков» I и II групп проверки пока не коснутся.
Национальное агентство по предотвращению коррупции изменило подход к проверке деклараций государственных служащих, в том числе привлекая к работе искусственный интеллект.
По материалам:
Економічна Правда
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