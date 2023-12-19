Борьба с давлением на бизнес: президент предложил, как решить проблему — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Борьба с давлением на бизнес: президент предложил, как решить проблему

Казна и Политика
37
Украинские бизнесмены жалуются на давление со стороны правоохранительных органов, поэтому президент Владимир Зеленский предлагает создать отдельный орган, который сможет общаться с бизнесом.
Об этом президент заявил на итоговой пресс-конференции.
Журналист спросил, знает ли он, что тыловые силовики продолжают неправомерно арестовывать активы и счета, и как он видит выход из такой ситуации.
Читайте также
Зеленский напомнил, что в Офисе президента работает координационная платформа, которая рассматривает дела, связанные с давлением на бизнес.
«Я эту платформу построил, чтобы помочь бизнесу, чтобы не было нерешенных вопросов», — заявил президент.
Он добавил, что вопрос «давления на бизнес» может решиться, когда будет принят соответствующий закон.
Читайте также
«Я очень просил парламентариев проголосовать за закон, что в бизнес никто не может ходить», — подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что с начала войны бизнес не проверяли, но проверки вернули, потому что это требование Международного валютного фонда.
«Мы ничего с этим не могли поделать. Поэтому я предложил альтернативу — сделать один орган, который сможет общаться с бизнесом. Соответствующий закон должен быть зарегистрирован в Верховной Раде», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • 6 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену моратория на проведение налоговых проверок;
  • бизнес жалуется на постоянные налоговые изменения и нехватку времени на адаптацию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.