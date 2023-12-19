Борьба с давлением на бизнес: президент предложил, как решить проблему — Finance.ua

Борьба с давлением на бизнес: президент предложил, как решить проблему
Украинские бизнесмены жалуются на давление со стороны правоохранительных органов, поэтому президент Владимир Зеленский предлагает создать отдельный орган, который сможет общаться с бизнесом.
Об этом президент заявил на итоговой пресс-конференции.
Журналист спросил, знает ли он, что тыловые силовики продолжают неправомерно арестовывать активы и счета, и как он видит выход из такой ситуации.
Зеленский напомнил, что в Офисе президента работает координационная платформа, которая рассматривает дела, связанные с давлением на бизнес.
«Я эту платформу построил, чтобы помочь бизнесу, чтобы не было нерешенных вопросов», — заявил президент.
Он добавил, что вопрос «давления на бизнес» может решиться, когда будет принят соответствующий закон.
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«Я очень просил парламентариев проголосовать за закон, что в бизнес никто не может ходить», — подчеркнул Зеленский.
Он напомнил, что с начала войны бизнес не проверяли, но проверки вернули, потому что это требование Международного валютного фонда.
«Мы ничего с этим не могли поделать. Поэтому я предложил альтернативу — сделать один орган, который сможет общаться с бизнесом. Соответствующий закон должен быть зарегистрирован в Верховной Раде», — добавил он.
Справка Finance.ua:
- 6 декабря Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену моратория на проведение налоговых проверок;
- бизнес жалуется на постоянные налоговые изменения и нехватку времени на адаптацию.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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