Внеплановые проверки: когда налоговики могут нагрянуть к бизнесу — Finance.ua

Внеплановые проверки: когда налоговики могут нагрянуть к бизнесу
Документальные внеплановые проверки не предусмотрены планом работы налогового органа. Однако налоговики могут их провести при наличии хотя бы одного из оснований, определенных п. 1 ст. 78 Налогового кодекса.
Об этом сообщили в Центральном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.
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В частности, налоговый кодекс предусматривает следующие основания:
- получена информация о нарушении налогоплательщиком валютного, налогового и иного не урегулированного Налоговым кодексом законодательства, если он не предоставит объяснения и документальные подтверждения на обязательный письменный запрос контролирующего органа в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем получения запроса;
- налогоплательщиком не поданы в установленный законом срок налоговая декларация, расчеты, отчетность для налогового контроля за трансфертным ценообразованием, если их предоставление предусмотрено законом;
- контролирующему органу предоставлен уточняющий расчет по соответствующему налогу за проверяемый период;
- выявлена недостоверность данных, содержащихся в налоговых декларациях, если налогоплательщик в течение 15 рабочих дней не предоставит пояснения и документальные подтверждения по письменному запросу контролирующего органа;
- подано возражение к акту проверки и/или дополнительные документы или жалобу на принятое по ее результатам налоговое решение, в которых требуется полный или частичный пересмотр результатов проверки или отмены решения, если налогоплательщик ссылается на обстоятельства, которые не были исследованы.
В ГНС отметили, что о проведении документальной внеплановой проверки принимает решение руководитель налогового органа (его заместитель или уполномоченное лицо). Для этого оформляется приказ.
Право на проведение такой проверки предоставляется только в том случае, когда налогоплательщику до начала проведения вручают в установленном порядке копию приказа.
В налоговой также напомнили, что в налоговое законодательство внесен ряд изменений в связи с введением военного положения.
Справка Finance.ua:
- в 2024 году налоговики планируют провести 3242 плановых проверок налогоплательщиков. Для сравнения, в начале 2023 года в плане-графике проверок было 4014 предприятий и предпринимателей.
Изменения для ФЛП в 2024 году 💼
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