Сколько штрафов начислила налоговая после возврата штрафов за отсутствие РРО — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько штрафов начислила налоговая после возврата штрафов за отсутствие РРО

Личные финансы
22
Сколько штрафов начислила налоговая после возврата штрафов за отсутствие РРО
Сколько штрафов начислила налоговая после возврата штрафов за отсутствие РРО
С 1 октября для бизнеса снова заработали штрафы за неприменение кассовых аппаратов (РРО/ПРРО). За последние три месяца прошлого года налоговая выявила 9100 нарушений и оштрафовала бизнес на 136,1 млн грн. Больше всего нарушителей — в сфере торговли.
Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы, которые есть в распоряжении Forbes.
  • Львиная доля штрафов — на 107,4 млн грн — связана с неприменением РРО/ПРРО при проведении расчетной операции и выдачей несоответствующих расчетных документов.
  • Также есть штрафы за неиспользование режима программирования с указанием кода товарной подкатегории (14,9 млн грн), нарушение порядка учета товарных запасов (13,6 млн) и отсутствие фискальных чеков (0,1 млн). Остальные нарушения — 0,1 млн грн.

В каких сферах больше всего РРО-нарушений

Больше всего нарушений налоговая выявила у субъектов хозяйствования из сферы торговли — 5173. Сумма штрафов — 74,8 млн грн. Больше всего штрафовали — на 55,5 млн грн — за неприменение РРО/ПРРО и выдачу несоответствующих расчетных документов.
Среди заведений из сферы торговли супермаркеты получили штрафы на 18,5 млн грн, АЗС/АГЗС — 16,9 млн грн, магазины бытовой техники — 8,3 млн грн, аптеки — 208 000 грн, бизнес в сфере интернет-торговли — 170 000 грн.

Читайте также: ПРРО: сервисы, которые помогут предпринимателям

В сфере услуг налоговая выявила 134 нарушения, штрафы — на 30,6 млн грн. Рестораны — на 13,1 млн грн, обменники — на 88 000 грн, туризм, сфера развлечений — 87 000 грн, автоперевозки — 30 000 грн.
Количество зарегистрированных бизнесом кассовых аппаратов, по данным налоговой, в октябре составило 824 400, и за три месяца увеличилось до 851 200. На начало года показатель был чуть менее 650 000, поэтому за прошлый год количество РРО/ПРРО в Украине выросло на 200 000.
Общая сумма выручки, проведенной через РРО, также увеличилась. В январе 2023 года это было 234,8 млрд грн, в сентябре (перед возвратом штрафов) — 291,8 млрд грн, а в декабре — 346,5 млрд грн.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.