Рада ухвалила законопроєкт про реформу БЕБ — Finance.ua

Рада ухвалила законопроєкт про реформу БЕБ Сьогодні 12:40 — Казна та Політика

Рада ухвалила законопроєкт про реформу БЕБ

Верховна Рада у четвер, 20 червня, ухвалила в цілому законопроєкт № 10 439 про внесення змін до Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи Бюро.

Про це повідомляє Еспресо.

За відповідний законопроєкт проголосували 239 народних депутатів.

Раніше сьогодні комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до другого читання фінальну версію законопроєкту про реформу БЕБ. Про це повідомив член комітету, народний депутат Ярослав Железняк.

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За відповідне рішення проголосували 20 членів комітету.

«Редакція закону зараз відповідає вимогам міжнародних партнерів, бізнесу і громадськості», — додав Железняк.

За його словами, тепер у проєкті закону передбачено, що:

нового голову БЕБ має обирати комісія з 6 членів, де половина — міжнародні експерти з правом вирішального голосу)

переатестація проводиться комісією, де 6 — від новообраного директора БЕБ і 6 — від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес-середовища

так само три наступні роки будуть працювати кадрові комісії: 6 — від БЕБ, 6 — від партнерів за пропозицією українського бізнесу

гарантована незалежність директора БЕБ на рівні НАБУ/САП/НАЗК

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