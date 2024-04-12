Для чего Украине нужна реформа БЭБ: позиция бизнеса — Finance.ua

Для чего Украине нужна реформа БЭБ: позиция бизнеса Сегодня 15:32

Для чего Украине нужна реформа БЭБ: позиция бизнеса

Рассказываем, что о нем думают предприниматели.

Как отмечается, с момента создания Бюро экономической безопасности прошло почти три года, однако этот орган до сих пор не начал свою эффективную работу.

«В результате этого Государственный бюджет Украины теряет значительные суммы доходов, а легальный украинский бизнес, не ушедший в „тень“ даже во время крупнейшего военно-экономического кризиса, — страдает от давления правоохранительных органов. Вместо концентрации усилий на теневых схемах торговли, контрафакте, контрабанде, уклонении от налогообложения, на которых государственный бюджет страны ежегодно теряет более 100 млрд грн, правоохранительные органы и, в частности БЭБ, заняты формальными нарушениями, позволяющими препятствовать деятельности легального бизнеса и оказывать безосновательное и несоизмеримое давление на него», — говорится в сообщении бизнеса.

Там говорят, что ключевой причиной фактической потери для государства этих лет работы Бюро экономической безопасности является нарушение в кадровом отборе руководителей этого органа, которые не смогли обеспечить реализацию заложенной концепции создания аналитически-правоохранительного органа, который должен навести порядок с экономической преступностью и уменьшить давление на бизнес со стороны других правоохранительных органов, в частности, Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Следует отметить, что в обновленном Правительственном законопроекте № 10 439 был учтен ряд предложений бизнес-сообщества, в частности:

избрание претендентов на должность руководителя Бюро экономической безопасности комиссией с преобладающим голосом международных экспертов; незамедлительная переаттестация всех работников Бюро экономической безопасности; аудит (независимая оценка) через год и через три года после назначения нового руководителя.

Однако остались неучтенными важные предложения, ставящие под угрозу перезагрузку БЭБ как важный орган. В частности, в правительственном законопроекте отсутствуют:

четкая процедура переаттестации всех кадров, которая содержала бы ключевые предохранители, в том числе относительно невозможности восстановления судами работников, не прошедших такую ​​переаттестацию; включение международных экспертов в кадровую комиссию по переаттестации всех текущих сотрудников БЭБ и комиссии по отбору новых работников БЭБ; усиление аналитической функции Бюро путем предоставления бесплатного доступа для БЭБ к существующим государственным информационным системам; установление критериев эффективности работы обновленного Бюро экономической безопасности и их постоянного контроля; предоставление права кадровой комиссии во время переаттестации кадров руководствоваться обоснованным сомнением, базирующимся на фактах, документах и ​​т.п. — во время проверки добропорядочности кандидата.

По мнению бизнес-ассоциаций, неучтение вышеупомянутых предложений по механизму переаттестации действующих сотрудников и усиление аналитической функции правоохранительного органа — несет значительный риск сохранения кадров, не отвечающих принципам добропорядочности и повторного неудачного запуска работы Бюро экономической безопасности.

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Самым критичным из неучтенных предложений является состав конкурсных комиссий для переаттестации кадров и механизм проведения переаттестаций. По мнению представителей бизнеса, детальный механизм проведения переаттестаций должен быть изложен в законопроекте, в самих комиссиях должен быть преимущественный голос международных экспертов, у которых безупречная репутация и которые хорошо разбираются в проблематике работы правоохранительных органов.

Кроме того, важно ограничение доступа к должностям в БЭБ лиц, имеющих сомнительную репутацию именно исходя из принципа обоснованного сомнения, учитывая незначительное количество коррупционных дел, закончившихся обвинительными приговорами. Эти важные процедуры и состав не могут создаваться и формироваться исключительно по решению нового директора, требуются меры предохранения от возможных ложных единоличных или пристрастных решений.

Также крайне важно сохранить в финальной редакции проекта право подавляющего голоса международных экспертов при избрании главы БЭБ.

Кроме этого, с целью установления предохранителей о незаконном давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов, одновременно с перезагрузкой Бюро экономической безопасности бизнес требует внести изменения в Уголовный процессуальный Кодекс Украины относительно:

внедрения стандартов прокурорской деятельности; ограничения полномочий Национальной полиции и БЭБ в части предоставления поручений оперуполномоченным Службы безопасности Украины; обеспечения возможности обжалования следственному судье любых действий или бездействия, в том числе решений следователя, дознавателя, прокурора, принятые при любом процессуальном действии; запрета повторного открытия производства по тем же основаниям после положительного решения для бизнеса вследствие обжалования предыдущих действий правоохранительных органов; ответственного хранения и немедленного возврата владельцам арестованного имущества после решения; избрания обоснованного и соразмерного уровня залога и мер пресечения; запрета изъятия материальных ценностей, не указанных в определении следственного судьи; разрешения изъятия «критически важного имущества» (средства труда, являющегося составной частью хозяйственной деятельности) только на исключительных основаниях; возложение на следственных судей обязанности проверки соблюдения органом досудебного расследования требований подследственности; возвращение сроков досудебного расследования и процедуры их продления в фактических уголовных производствах, за исключением тяжких и особо тяжких преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ.

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