Рада одобрила обновленный законпроект о реформе БЭБ — Finance.ua

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Рада одобрила обновленный законпроект о реформе БЭБ

Казна и Политика
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Рада одобрила обновленный законпроект о реформе БЭБ
Рада одобрила обновленный законпроект о реформе БЭБ
Верховная Рада на заседании 11 апреля поддержала в первом чтении законопроект № 10 439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Об этом сообщил в Telegram первый заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк.
Документ в первом чтении поддержали 264 нардепа.
«Мы значительно отжали их по главным правкам: определяющий голос международников, обязательная перегистрация. На этом все. Что должно быть: один, а не два кандидата; подробно прописанная переаттестация; подробно прописанная процедура отбора. Все это в замечаниях бизнеса, МВФ и G7», — написал нардеп.
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По его словам, глава коалиции Давид Арахамия публично взял обязательство доработать законопроект по требованиям МВФ, G7 и бизнеса.
Перед этим бизнес-ассоциации выпустили совместное заявление по законопроекту и отметили, что он до сих пор требует доработки.
Бизнес-сообщество отметило, что в обновленном правительственном законопроекте был учтен ряд предложений бизнес-ассоциаций, в частности относительно:
  • избрания претендентов на должность руководителя Бюро экономической безопасности комиссией с преобладающим голосом международных экспертов;
  • немедленной переаттестации всех работников Бюро экономической безопасности;
  • аудита (независимой оценки) через год и три года после назначения нового руководителя.
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Однако, по словам ассоциаций, остались неучтенными важные предложения, которые ставят под угрозу перезагрузку БЭБ как важного органа, в частности, в законопроекте отсутствуют:
  • четкая процедура переаттестации всех кадров, которая содержала бы ключевые предохранители, в частности, по предотвращению восстановления судами работников, не прошедших такую ​​переаттестацию;
  • включение международных экспертов в кадровую комиссию по переаттестации всех текущих сотрудников БЭБ и комиссии по отбору новых сотрудников БЭБ;
  • усиление аналитической функции Бюро путем предоставления бесплатного доступа для БЭБ к существующим государственным информационным системам;
  • установление критериев эффективности работы обновленного Бюро экономической безопасности и их постоянного контроля;
  • предоставление права кадровой комиссии во время переаттестации кадров руководствоваться обоснованным сомнением, базирующимся на фактах, документах и ​​т.п. — во время проверки добропорядочности кандидата.
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Ассоциации считают, что неучет вышеупомянутых предложений по механизму переаттестации действующих сотрудников и усиление аналитической функции правоохранительного органа несет значительный риск сохранения кадров, не отвечающих принципам добропорядочности, и повторного неудачного запуска работы БЭБ.
Напомним, Верховная Рада на заседании 23 февраля не приняла в первом чтении правительственный законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности № 10 439, против которого выступали послы стран G7 и украинские бизнес-ассоциации.
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять в новой редакции законопроект № 10 439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ). Однако без замечаний бизнеса и согласования иностранных партнеров.
По материалам:
Економічна Правда
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