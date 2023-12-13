Власти обещают за полгода перезапустить БЭБ — Finance.ua

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Власти обещают за полгода перезапустить БЭБ

Казна и Политика
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Власти обещают за полгода перезапустить БЭБ
Власти обещают за полгода перезапустить БЭБ
До августа 2024 года Украина создаст специальный суд, который будет рассматривать административные дела в отношении государственных органов, а также перезагрузит работу Бюро экономической безопасности.
«После роспуска Киевского окружного административного суда в декабре 2022 года мы примем закон о создании нового суда, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК)», — говорится в тексте обновленного меморандума о финансовой и экономической политике, опубликованного на сайте МВФ.
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Согласно документу, судьи этого суда будут должным образом проверены профессиональной компетентностью и добродетелью путем голосования независимыми экспертами с международным опытом.
Также в меморандуме значится обязательство принять новый закон о Бюро экономической безопасности с четким мандатом для Бюро и возможностью проведения следственных действий.
Согласно документу, новый БЭБ будет расследовать серьезные экономические преступления.
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«Закон будет уважать существующее разграничение между следственными полномочиями БЭБ и Национального антикоррупционного бюро», — отмечается в меморандуме.
В меморандуме отмечается, что предлагаемый структурный контрольный показатель создания суда — конец июля 2024, перезагрузка работы БЭБ — до конца июня 2014 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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