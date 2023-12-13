Власти обещают за полгода перезапустить БЭБ — Finance.ua

Власти обещают за полгода перезапустить БЭБ Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Власти обещают за полгода перезапустить БЭБ

До августа 2024 года Украина создаст специальный суд, который будет рассматривать административные дела в отношении государственных органов, а также перезагрузит работу Бюро экономической безопасности.

«После роспуска Киевского окружного административного суда в декабре 2022 года мы примем закон о создании нового суда, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК)», — говорится в тексте обновленного меморандума о финансовой и экономической политике, опубликованного на сайте МВФ.

Читайте также МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга

Согласно документу, судьи этого суда будут должным образом проверены профессиональной компетентностью и добродетелью путем голосования независимыми экспертами с международным опытом.

Также в меморандуме значится обязательство принять новый закон о Бюро экономической безопасности с четким мандатом для Бюро и возможностью проведения следственных действий.

Согласно документу, новый БЭБ будет расследовать серьезные экономические преступления.

Читайте также МВФ предоставил новый перечень структурных маяков по программе EFF для Украины

«Закон будет уважать существующее разграничение между следственными полномочиями БЭБ и Национального антикоррупционного бюро», — отмечается в меморандуме.

В меморандуме отмечается, что предлагаемый структурный контрольный показатель создания суда — конец июля 2024, перезагрузка работы БЭБ — до конца июня 2014 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.