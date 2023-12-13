МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга — Finance.ua

МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной внешнего долга Сегодня 10:45

Мораторий на выплату внешнего долга правительству Украины иностранным государствам будет действовать до 2027 года. Реструктуризация коммерческого долга будет проведена до середины 2024 года.

Об этом сказал глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей, сообщается на пресс-конференции МВФ

«Амбициозную реструктуризацию внешнего коммерческого долга следует провести в первой половине 2024 года, чтобы помочь восстановить устойчивость долга и одновременно создать столь необходимое бюджетное пространство», — сказал он.

Как отметил глава миссии, ожидается, что официальный мораторий кредиторов будет продолжаться до конца программы с МВФ (до 2027 года), а период моратория частных кредиторов, как ожидается, истечет в августе 2024 года.

«Таким образом, как сообщили власти, они планируют завершить реструктуризацию коммерческого долга к середине 2024 года», — добавил Грей.

Реструктуризация долга

Напомним, украинские власти в письме о намерениях руководству МВФ (Меморандума) заявили о планах провести еще одну реструктуризацию внешнего долга до середины 2024 года.

Как отмечается в документе, кредиторы Парижского клуба обязались провести двухэтапный процесс, включающий продление моратория на выплаты по долгам на весь срок Программы по МВФ (до 2027 года). Украина будет добиваться реструктуризации долга других кредиторов на этих же условиях.

В сентябре 2022 года министр финансов Украины Сергей Марченко подписал Меморандум о согласии о приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба с целью смягчения экономических последствий агрессивной войны россии против Украины.

Меморандум подписали представители правительств Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и Соединенных Штатов Америки.

В марте 2023 года Группа кредиторов Украины из стран G7 и членов Парижского клуба (Группа кредиторов, GCU) предоставила финансовые гарантии для программы Международного валютного фонда с целью восстановления макроэкономической стабильности страны.

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