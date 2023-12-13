МВФ предоставил новый перечень структурных маяков по программе EFF для Украины — Finance.ua
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МВФ предоставил новый перечень структурных маяков по программе EFF для Украины

Казна и Политика
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Международный валютный фонд подвел итоги выполнения прошлых структурных маяков и предоставил новые на 2024 год.
Об этом говорится в отчете МВФ.
Выполненные требования в абсолютном большинстве касаются фискальной и монетарной политики, а невыполненные — антикоррупционной и государственной. Так, с задержкой приняли закон об открытии деклараций, изменения в закон о противодействии отмыванию средств, законопроект о налоговой политике и администрировании.
Дедлайн требования изменений по сконцентрированию на малом и среднем бизнесе в контексте кредитной программы «5−7-9» перенесен на конец марта 2024 года. Все остальные требования были выполнены.
Среди ближайших требований — пересмотр управления государственными инвестициями, принятие стратегий доходов, увеличение поступления в госбюджет на 0,5% ВВП, что примерно равно 38 млрд грн.
На более позднюю перспективу предусмотрены изменения по устранению антикоррупционной политики, перезапуск Бюро экономической безопасности. А также действия по оптимизации бюджета и банковской сферы.
Обновленный перечень структурных маяков, которые должны быть выполнены:
  • пересмотреть действующие процедуры управления государственными инвестициями и разработать дорожную карту мероприятий (дедлайн — конец декабря 2023 г.);
  • принять Стратегию национальных доходов (дедлайн — конец декабря 2023 г.);
  • принять законодательство для усиления институциональной автономии и эффективности САП путем выделения его в отдельное юридическое лицо (дедлайн — декабрь 2023 г.);
  • повысить доходы на 0,5% ВВП, для включения в бюджет 2024 года (дедлайн — конец февраля 2024 г.);
  • внести изменения в процессуальный кодекс с целью рационализации дел, которые должны рассматриваться в первой инстанции одним антикоррупционным судьей или коллегией из трех антикоррупционных судей (дедлайн — конец марта 2024 г.);
  • определить задолженности предприятий центрального теплоснабжения (дедлайн — конец июня 2024 г.);
  • перезапустить Бюро экономической безопасности (БЭБ) (дедлайн — конец июня 2024 г.);
  • внедрить методологию оценки надзорных рисков для определения приоритетов надзорной деятельности (дедлайн — конец июня 2024 г.);
  • подготовить оценку эффективности налоговых льгот, включая их стоимость для бюджета (дедлайн — конец июля 2024 г.);
  • принять закон о создании нового суда, который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов (например, НБУ, НАБУ, НАПК) (дедлайн — конец июля 2024 г.);
  • разработать политику государственной собственности на госпредприятиях, дивидендную политику и стратегию приватизации (дедлайн — конец августа 2024 г.);
  • завершить внешний аудит эффективности Национального антикоррупционного бюро (дедлайн — конец сентября 2024 г.);
  • определить основные государственные компании, которые серьезно пострадали от войны, и подготовить обзор потенциальных фискальных и квазифискальных расходов (дедлайн — конец сентября 2024 г.);
  • пересмотр политики среднесрочного государственного планирования в сотрудничестве с МВФ (дедлайн — конец октября 2024 г.);
  • внести изменения в государственные инвестиционные программы (дедлайн — декабрь 2024);
  • подготовить концепцию оздоровления банков (перенесен на декабрь 2024 г.);
  • все банки с мажоритарной государственной собственностью остаются в управлении Минфина, а национализированные несистемные банки будут переданы в Фонд гарантирования вкладов (продолжить).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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