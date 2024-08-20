Кабмин выделил почти 5 млрд грн на строительство укрытий для школ — Шмыгаль — Finance.ua
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Кабмин выделил почти 5 млрд грн на строительство укрытий для школ — Шмыгаль

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Кабмин выделил почти 5 млрд грн на строительство укрытий для школ — Шмыгаль
Кабмин выделил почти 5 млрд грн на строительство укрытий для школ — Шмыгаль
Кабинет Министров распределил около 5 млрд грн из госбюджета на строительство укрытий в школах. Речь идет о Черниговской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской Запорожской и Днепропетровской области.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он также добавил, что правительство также распределило почти 216 млн грн на школьные автобусы, которых в этом году закуплено более 120 единиц.
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По словам Шмыгаля, в госбюджете уже было предусмотрено 2,5 млрд грн на строительство школьных укрытий и 1 млрд грн — на закупку школьных автобусов.
«Ожидаем, что благодаря выделенным средствам и софинансированию из местных бюджетов в 2024 году будет приобретено не менее 500 школьных автобусов», — отметил премьер.
Таким образом, по его словам, будет обеспечен регулярный подвоз школьников в образовательные учреждения, которые отвечают всем критериям безопасности и где дети смогут учиться очно.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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