Кабмин выделил почти 5 млрд грн на строительство укрытий для школ — Шмыгаль Сегодня 17:44

Кабмин выделил почти 5 млрд грн на строительство укрытий для школ — Шмыгаль

Кабинет Министров распределил около 5 млрд грн из госбюджета на строительство укрытий в школах. Речь идет о Черниговской, Херсонской, Харьковской, Сумской, Одесской, Николаевской Запорожской и Днепропетровской области.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что правительство также распределило почти 216 млн грн на школьные автобусы, которых в этом году закуплено более 120 единиц.

Читайте также Школьная обязанность: что нужно знать беженцам с детьми в Чехии

По словам Шмыгаля, в госбюджете уже было предусмотрено 2,5 млрд грн на строительство школьных укрытий и 1 млрд грн — на закупку школьных автобусов.

«Ожидаем, что благодаря выделенным средствам и софинансированию из местных бюджетов в 2024 году будет приобретено не менее 500 школьных автобусов», — отметил премьер.

Таким образом, по его словам, будет обеспечен регулярный подвоз школьников в образовательные учреждения, которые отвечают всем критериям безопасности и где дети смогут учиться очно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.