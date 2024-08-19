Школьная обязанность: что нужно знать беженцам с детьми в Чехии — Finance.ua

Школьная обязанность: что нужно знать беженцам с детьми в Чехии Сегодня 19:48 — Личные финансы

Школьная обязанность: что нужно знать беженцам с детьми в Чехии

Приближается новый учебный год, и беженцам в Чехии сделали важное напоминание.

Об этом говорится на странице чешского МВД для украинских беженцев «Naši Ukrajinci».

Что нужно знать?

В Чехии на детей с временной защитой распространяется обязанность получения образования и посещение школы. Обязательно образование в Чехии состоит из одного года дошкольного обучения и девяти лет посещения общеобразовательной школы.

«Невыполнение этой обязанности родителями или законными представителями ребенка может привести к штрафу, взятию на контроль социальными службами, а в некоторых случаях — даже лишения свободы сроком до двух лет», — отмечают в ведомстве.

Украинцам с временной защитой, которым не предоставят место в школе или детском саду, следует получить письменное подтверждение об отказе.

«Если вы до сих пор не записали ребенка в школу или садик, попробуйте сделать это сейчас: обратитесь в ближайшие садики, в свою школу по месту жительства — однако не ограничивайтесь только ими, попробуйте и более широкий район», — говорится в сообщении.

Если вам не удается найти место самостоятельно, обратитесь за помощью в отдел образования (odboru školства) муниципалитета или в администрацию городской части по своему месту жительства.

Также в МВД Чехии отмечают, что дистанционное или онлайн-обучение в украинской школе не заменяет обязательное школьное образование в Чехии.

Напомним, уже второй год Чехия поддерживает языковую программу для украинских мигрантов , целью которой является облегчить их интеграцию и доступ к образованию в чешских вузах. На проект выделено 14 миллионов крон.

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