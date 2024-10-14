Коррупция в ВВК: сколько дел было возбуждено в этом году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Коррупция в ВВК: сколько дел было возбуждено в этом году

Криминал
73
Коррупция в ВВК: сколько дел было возбуждено в этом году
Коррупция в ВВК: сколько дел было возбуждено в этом году
ВСУ рассказали, сколько уголовных дел было открыто в отношении работников ВВК в течение этого года. В общей сложности более 30 человек были уведомлены о подозрении в совершении коррупционных правонарушений
Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Командование Медицинских сил совместно с СБУ провели встречу с руководителями подразделений ВВК для эффективного предотвращения коррупционных проявлений. Ее цель — наладить дополнительные механизмы для эффективного противодействия любым проявлениям коррупции в системе ВВК.
Читайте также
В ходе встречи сотрудники СБУ сообщили, что только с начала 2024 года спецслужба открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников ВВК. В рамках этих производств 31 человек был уведомлен о подозрении в совершении коррупционных правонарушений.
В двух случаях речь шла о противоправной деятельности сотрудников ВВК в составе организованных преступных групп.
Со своей стороны командование Медицинских сил ВСУ отметило, что любые проявления коррупции неприемлемы и вредят интересам государства. В первую очередь — ее обороноспособности.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.