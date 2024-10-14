Коррупция в ВВК: сколько дел было возбуждено в этом году — Finance.ua

Коррупция в ВВК: сколько дел было возбуждено в этом году
ВСУ рассказали, сколько уголовных дел было открыто в отношении работников ВВК в течение этого года. В общей сложности более 30 человек были уведомлены о подозрении в совершении коррупционных правонарушений
Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Командование Медицинских сил совместно с СБУ провели встречу с руководителями подразделений ВВК для эффективного предотвращения коррупционных проявлений. Ее цель — наладить дополнительные механизмы для эффективного противодействия любым проявлениям коррупции в системе ВВК.
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В ходе встречи сотрудники СБУ сообщили, что только с начала 2024 года спецслужба открыла 14 уголовных производств в отношении противоправных действий сотрудников ВВК. В рамках этих производств 31 человек был уведомлен о подозрении в совершении коррупционных правонарушений.
В двух случаях речь шла о противоправной деятельности сотрудников ВВК в составе организованных преступных групп.
Со своей стороны командование Медицинских сил ВСУ отметило, что любые проявления коррупции неприемлемы и вредят интересам государства. В первую очередь — ее обороноспособности.
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