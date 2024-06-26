Коррупция на «Укрзализныце»: НАБУ и САП раскрыли схему на 17 миллионов — Finance.ua

Коррупция на «Укрзализныце»: НАБУ и САП раскрыли схему на 17 миллионов
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура уличили организованную группу в завладении денежными средствами АО «Укрзализныця» во время ремонта путевых машин.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
По данным следствия, в 2021 году бывший директор производственного структурного подразделения «Черкасский путевой ремонтно-механический завод» филиала «Центр ремонта и эксплуатации путевых машин» АО «Укрзализныця» с целью противоправного обогащения создал организованную группу из действующих и бывших сотрудников завода.
В течение апреля 2021 — февраля 2022 гг. он добился избрания заранее определенных компаний победителями закупки услуг по ремонту путевых машин. Однако такой ремонт фактически не производился, а члены организованной группы подделывали документы, свидетельствовавшие о якобы выполнении работ рядом предприятий с признаками фиктивности.
Как следствие, «Укрзализныця» понесла убытки на сумму 17,1 млн грн, которыми завладели участники преступления.
О подозрении уведомлены пять участников организованной группы, а ее руководитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Поделиться новостью