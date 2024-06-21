Директора частного предприятия подозревают в завладении 6,8 млн грн средств ВСУ — Finance.ua

Директора частного предприятия подозревают в завладении 6,8 млн грн средств ВСУ Сегодня 12:40 — Криминал

Директору частного предприятия сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

По данным следствия, в 2022 году фигурант заключил договор с одной из воинских частей в Киеве на поставку 1300 ноутбуков общей стоимостью более 38,5 млн грн, предназначенных для нужд обороны.

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Используя служебное положение, он завысил цену комплектования ноутбуков на сумму 6,8 млн грн. Эти средства подозреваемый вывел за пределы Украины.

Прокуроры уже согласовали ходатайство о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Киеве при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки СБУ.

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