Директора частного предприятия подозревают в завладении 6,8 млн грн средств ВСУ — Finance.ua
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Директора частного предприятия подозревают в завладении 6,8 млн грн средств ВСУ

Криминал
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Директору частного предприятия сообщили о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем.
Об этом сообщает специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.
По данным следствия, в 2022 году фигурант заключил договор с одной из воинских частей в Киеве на поставку 1300 ноутбуков общей стоимостью более 38,5 млн грн, предназначенных для нужд обороны.
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Используя служебное положение, он завысил цену комплектования ноутбуков на сумму 6,8 млн грн. Эти средства подозреваемый вывел за пределы Украины.
Прокуроры уже согласовали ходатайство о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Нацполиции в Киеве при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки СБУ.
По материалам:
Mind
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