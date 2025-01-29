Как изменились пенсии украинцев в гривнах и долларах — данные за последние 30 лет — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как изменились пенсии украинцев в гривнах и долларах — данные за последние 30 лет

Личные финансы
2
Как изменились пенсии украинцев в гривнах и долларах — данные за последние 30 лет
Как изменились пенсии украинцев в гривнах и долларах — данные за последние 30 лет, freepik
Пенсионный фонд Украины обнародовал информацию о средней пенсии по состоянию на 1 января 2025 года. Показатель вырос за год на 7,5% до 5789 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда.
Но курс доллара вырос за год на 10,6%, что привело к сокращению средней пенсии в долларовом эквиваленте до 138 долларов.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
В Украине доступны данные Госстата о средней пенсии с 1996 по 2018 год. В последние годы информацию публикует Пенсионный фонд Украины.
Данные свидетельствуют, что в 1997 году пенсия составляла 52 гривны. К 2025 году она выросла в 111 раз до 5789 гривен.
Но курс доллара за этот период вырос в 22 раза — с 1,9 до 42 грн/доллар. Таким образом, долларовая пенсия украинцев выросла в пять раз с 27 до 138 долларов.
Читайте также
Максимальный рост был зафиксирован в 2004 году, когда пенсии повысили почти в два раза — с 34 до 60 долларов. Но после начала войны россии против Украины в 2014 году пенсии упали со 191 до 100 долларов.
После полномасштабного вторжения в 2022 году пенсии изменились незначительно.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.