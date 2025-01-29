Как изменились пенсии украинцев в гривнах и долларах — данные за последние 30 лет Сегодня 21:05 — Личные финансы

Как изменились пенсии украинцев в гривнах и долларах — данные за последние 30 лет, freepik

Пенсионный фонд Украины обнародовал информацию о средней пенсии по состоянию на 1 января 2025 года. Показатель вырос за год на 7,5% до 5789 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

Но курс доллара вырос за год на 10,6%, что привело к сокращению средней пенсии в долларовом эквиваленте до 138 долларов.

Таблица: РБК-Украина

В Украине доступны данные Госстата о средней пенсии с 1996 по 2018 год. В последние годы информацию публикует Пенсионный фонд Украины.

Данные свидетельствуют, что в 1997 году пенсия составляла 52 гривны. К 2025 году она выросла в 111 раз до 5789 гривен.

Но курс доллара за этот период вырос в 22 раза — с 1,9 до 42 грн/доллар. Таким образом, долларовая пенсия украинцев выросла в пять раз с 27 до 138 долларов.

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Максимальный рост был зафиксирован в 2004 году, когда пенсии повысили почти в два раза — с 34 до 60 долларов. Но после начала войны россии против Украины в 2014 году пенсии упали со 191 до 100 долларов.

После полномасштабного вторжения в 2022 году пенсии изменились незначительно.

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