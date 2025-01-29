Как выросли пенсии в Украине за год — статистика Пенсионного фонда Сегодня 09:04 — Личные финансы

Как выросли пенсии в Украине за год — статистика Пенсионного фонда

По состоянию на 1 января 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 5789,05 гривен. Это на 403,8 гривны или на 7,5% больше, чем год назад.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Количество пенсионеров в Украине на 1 января 2025 года составляет 10 343 630 человек.

Какие выплаты получают украинские пенсионеры:

до 3000 гривен — 25,9%, 2 684 075 человек, средняя пенсия — 2 759,86 гривен,

от 3001 до 4000 гривен — 17,6%, 1 817 897 человек, средняя пенсия — 3 544,23 гривен,

от 4001 до 5000 гривен — 18,8%, 1 943 939 человек, средняя пенсия — 4 414,06 гривен,

от 5001 до 10 000 гривен — 25,5%, 2 636 007 человек, средняя пенсия — 6 844,95 гривен,

свыше 10 000 гривен — 12,2%, 1 261 712 человек, средняя пенсия — 15 379,97 гривен.

Инфографика: Пенсионный фонд

Размер пенсий по областям:

г. Киев — 8 017,65;

Черниговская — 5 377,66;



Черновицкая — 4 648,04;



Черкасская — 5 126,71;

Хмельницкая — 4 996,15;

Херсонская — 4 968,02;

Харьковская — 5 824,72;

Тернопольская — 4 484,69;

Сумская — 5 299,81;

Ровенская — 5 159,85;

Полтавская — 5 703,30;

Одесская — 5 628,23;

Николаевская — 5 547,98;

Львовская — 5 303,37;

Луганская — 6 694,19;

Кировоградская — 5 234,81;

Киевская — 6 095,90;

Ивано-Франковская — 4 995,43;

Запорожская — 6 080,40;

Закарпатская — 4 727,14;

Житомирская — 5 339,43;

Донецкая — 7 168,22;

Днепропетровская — 6 471,11

Волынская — 5 090,08;

Винницкая — 5 038,34.



Инфографика: Пенсионный фонд

Напомним, решение о пенсионной реформе и введении накопительной пенсии может быть принято в 2025 году. План состоит в том, что система заработает с 2026 года. Министр социальной политики Оксана Жолнович выразила убеждение, что «в рамках ближайших месяцев он (проект) будет внесен в Верховную Раду для того, чтобы мы ввели всю законодательную базу в этом году и начали техническую подготовку».

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