Как выросли пенсии в Украине за год — статистика Пенсионного фонда
По состоянию на 1 января 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 5789,05 гривен. Это на 403,8 гривны или на 7,5% больше, чем год назад.
Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.
Количество пенсионеров в Украине на 1 января 2025 года составляет 10 343 630 человек.
Какие выплаты получают украинские пенсионеры:
- до 3000 гривен — 25,9%, 2 684 075 человек, средняя пенсия — 2 759,86 гривен,
- от 3001 до 4000 гривен — 17,6%, 1 817 897 человек, средняя пенсия — 3 544,23 гривен,
- от 4001 до 5000 гривен — 18,8%, 1 943 939 человек, средняя пенсия — 4 414,06 гривен,
- от 5001 до 10 000 гривен — 25,5%, 2 636 007 человек, средняя пенсия — 6 844,95 гривен,
- свыше 10 000 гривен — 12,2%, 1 261 712 человек, средняя пенсия — 15 379,97 гривен.
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Размер пенсий по областям:
- г. Киев — 8 017,65;
- Черниговская — 5 377,66;
- Черновицкая — 4 648,04;
- Черкасская — 5 126,71;
- Хмельницкая — 4 996,15;
- Херсонская — 4 968,02;
- Харьковская — 5 824,72;
- Тернопольская — 4 484,69;
- Сумская — 5 299,81;
- Ровенская — 5 159,85;
- Полтавская — 5 703,30;
- Одесская — 5 628,23;
- Николаевская — 5 547,98;
- Львовская — 5 303,37;
- Луганская — 6 694,19;
- Кировоградская — 5 234,81;
- Киевская — 6 095,90;
- Ивано-Франковская — 4 995,43;
- Запорожская — 6 080,40;
- Закарпатская — 4 727,14;
- Житомирская — 5 339,43;
- Донецкая — 7 168,22;
- Днепропетровская — 6 471,11
- Волынская — 5 090,08;
- Винницкая — 5 038,34.
Напомним, решение о пенсионной реформе и введении накопительной пенсии может быть принято в 2025 году. План состоит в том, что система заработает с 2026 года. Министр социальной политики Оксана Жолнович выразила убеждение, что «в рамках ближайших месяцев он (проект) будет внесен в Верховную Раду для того, чтобы мы ввели всю законодательную базу в этом году и начали техническую подготовку».
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