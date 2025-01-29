Как выросли пенсии в Украине за год — статистика Пенсионного фонда — Finance.ua
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Как выросли пенсии в Украине за год — статистика Пенсионного фонда

Личные финансы
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Как выросли пенсии в Украине за год — статистика Пенсионного фонда
Как выросли пенсии в Украине за год — статистика Пенсионного фонда
По состоянию на 1 января 2025 года средняя пенсия в Украине составляет 5789,05 гривен. Это на 403,8 гривны или на 7,5% больше, чем год назад.
Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.
Количество пенсионеров в Украине на 1 января 2025 года составляет 10 343 630 человек.
Какие выплаты получают украинские пенсионеры:
  • до 3000 гривен — 25,9%, 2 684 075 человек, средняя пенсия — 2 759,86 гривен,
  • от 3001 до 4000 гривен — 17,6%, 1 817 897 человек, средняя пенсия — 3 544,23 гривен,
  • от 4001 до 5000 гривен — 18,8%, 1 943 939 человек, средняя пенсия — 4 414,06 гривен,
  • от 5001 до 10 000 гривен — 25,5%, 2 636 007 человек, средняя пенсия — 6 844,95 гривен,
  • свыше 10 000 гривен — 12,2%, 1 261 712 человек, средняя пенсия — 15 379,97 гривен.

Читайте также: Пенсионная реформа в странах Европы: что следует знать, если вы украинец

Инфографика: Пенсионный фонд
Инфографика: Пенсионный фонд
Размер пенсий по областям:
  • г. Киев — 8 017,65;
  • Черниговская — 5 377,66;
  • Черновицкая — 4 648,04;
  • Черкасская — 5 126,71;
  • Хмельницкая — 4 996,15;
  • Херсонская — 4 968,02;
  • Харьковская — 5 824,72;
  • Тернопольская — 4 484,69;
  • Сумская — 5 299,81;
  • Ровенская — 5 159,85;
  • Полтавская — 5 703,30;
  • Одесская — 5 628,23;
  • Николаевская — 5 547,98;
  • Львовская — 5 303,37;
  • Луганская — 6 694,19;
  • Кировоградская — 5 234,81;
  • Киевская — 6 095,90;
  • Ивано-Франковская — 4 995,43;
  • Запорожская — 6 080,40;
  • Закарпатская — 4 727,14;
  • Житомирская — 5 339,43;
  • Донецкая — 7 168,22;
  • Днепропетровская — 6 471,11
  • Волынская — 5 090,08;
  • Винницкая — 5 038,34.
Инфографика: Пенсионный фонд
Инфографика: Пенсионный фонд
Напомним, решение о пенсионной реформе и введении накопительной пенсии может быть принято в 2025 году. План состоит в том, что система заработает с 2026 года. Министр социальной политики Оксана Жолнович выразила убеждение, что «в рамках ближайших месяцев он (проект) будет внесен в Верховную Раду для того, чтобы мы ввели всю законодательную базу в этом году и начали техническую подготовку».
По материалам:
Finance.ua
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