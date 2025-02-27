Минсоцполитики планирует изменить правила назначения солидарной пенсии — Finance.ua

Минсоцполитики планирует изменить правила назначения солидарной пенсии Сегодня 14:04 — Казна и Политика

Минсоцполитики планирует изменить правила назначения солидарной пенсии

В Министерстве социальной политики намерены изменить правила назначения солидарной пенсии в Украине — выплаты будут привязаны к уплаченным в течение трудового периода взносам на социальное страхование.

Это во время обсуждения «Будущее солидарной пенсионной системы: сценарии и прогнозы» отметила первый заместитель министра социальной политики Украины Дария Марчак, передает Укринформ.

«Как мы видим, как пенсионная система должна выглядеть. Первое, нам очевидно, нужно полностью переписать правила назначения солидарной пенсии. Нам нужно наконец-то начинать называть вещи своими именами — пенсия должна быть только контрибутивной выплатой и ничем другим. То есть если у тебя есть взносы, ты получаешь выплату на сумму своих взносов, по формуле. Если нет вкладов, то это может быть что угодно — бенефит, привилегия, преференция от государства — но не пенсия», — сказала Марчак.

Изменений требует также система индексаций пенсионных выплат. В Украине законодательно определен период проведения индексации и формула индексации, но, несмотря на это, в текущей ситуации пенсии девальвируют быстрее размера индексации.

«Если в первый год на пенсии выплаты составляют около 40−45% нашей средней заработной платы за жизнь, то уже три года они фактически обесцениваются где-то до 27% заработной платы. То есть у 18 процентных пунктов разница в первые годы после назначения», — отметила Марчак.

Еще одной составляющей реформы солидарной системы должен стать пересмотр специальных пенсий. В Минсоцполитики считают, что такие пенсии имеют право на существование, однако их назначение должно происходить исключительно в зависимости опять-таки от внесенных в течение жизни взносов.

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«Наша команда сторонники того, что специальные пенсии должны быть построены по принципу контрибутивности. Работодатель имеет право обещать тебе дополнительную пенсию, но эта дополнительная пенсия должна быть обеспечена дополнительными взносами, а не так, что мы все платим по 22% ЕСВ из своей заработной платы, но кто-то из тех 22% получает 1 гривну пенсии, а кто-то — 2,5 грн. Это несправедливо и демотивирует украинцев», — сказала Марчак.

Кроме того, в Минсоцполитики убеждены, что украинцев нужно всеми возможными способами приучать к накоплениям. Для достижения этой цели министерство уже начало информационную кампанию и планирует дальше работать над усилением финансовой грамотности населения. Кроме того, Марчак подчеркнула важность развития инструментов негосударственного пенсионного обеспечения.

«Мы убеждены в необходимости введения обязательной накопительной составляющей в пенсионной системе. Это станет инструментом, который будет приучать людей к тому, что нужно накапливать себе в старости. Сегодня 55% граждан считают, что государство должно обеспечить им пенсии в будущем», — сказала Марчак.

Министерство соцполитики активно работает над проектами законов о реформе солидарной системы, о внедрении обязательной накопительной системы. Уже скоро документы будут поданы на рассмотрение правительства и после этого — в Верховную Раду.

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Укрінформ По материалам:

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