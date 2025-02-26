Правительство приняло решение об индексации пенсий с 1 марта — Finance.ua

Правительство приняло решение об индексации пенсий с 1 марта Сегодня 12:01 — Казна и Политика

Правительство приняло решение об индексации пенсий с 1 марта

Правительство приняло решение об индексации пенсий с 1 марта текущего года. Минимальное повышение пенсий составит не менее 100 гривен, а максимальный размер индексации составит 1500 гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«С 1 марта проводим индексацию пенсий. Для более 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%. Минимальный размер повышения пенсий будет составлять 100 грн. И чтобы справедливо распределить финансовый ресурс и повысить именно самые маленькие пенсии, вводим максимальный размер индексации — до 1500 грн», — сказано в сообщении.

размер индексации вычислен на базе официальных показателей развития экономики в 2024 году: В Министерстве социальной политики добавили , что

рост потребительских цен — 12%;

рост средней заработной платы за 2022−2024 гг. — 11%.

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Согласно постановлению правительства, с 1 марта будут проиндексированы пенсии для:

9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях;

672 тыс. пенсионеров силовых ведомств;

98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы;

79,6 тыс. пенсионеров — лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты;

23,4 тыс. пенсионеров — бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих.

«Этим решением мы уже в третий раз исправляем несовершенство пенсионного законодательства, из-за которого самые низкие пенсии при индексации раньше почти не росли. Поэтому в этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 до 6345 грн», — отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

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Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые повлекли за собой потерю трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти пострадавшего.

Также 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 629 тыс. работающих пенсионеров (с учетом их обновленного страхового стажа).

В то же время будут действовать временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения по результатам индексации будет ограничен до 1500 грн для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории. Это позволит более справедливо распределить ограниченный финансовый ресурс на осуществление индексации и обеспечить повышение пенсий для украинцев, получающих наименьшие выплаты.

Минимальный размер повышения пенсий составит 100 грн.

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