Кого коснется индексация пенсий в 2025 году — мнение эксперта Сегодня 08:00 — Личные финансы

Кого коснется индексация пенсий в 2025 году — мнение эксперта

Известно, что в начале весны в Украине запланирована индексация пенсий. Это значит, что пенсионеры могут получить ощутимую прибавку к пенсии. Адвокат Иван Хомич рассказал, когда и на сколько поднимут выплаты.

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По словам эксперта, есть разные виды пенсий — по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет, специальные пенсии (для военных, госслужащих) и, начиная с 2022 года, Кабинет министров Украины ежегодно проводит индексацию всех пенсий. Если не будут введены никакие изменения в законодательстве, то индексация пенсий в Украине должна состояться с 1 марта 2025 года.

То, насколько будут проиндексированы пенсии, должно решить правительство и вынести постановление, в котором это будет прописано. Обычно Кабмин принимает постановление об индексации пенсионных выплат в 20 числах февраля. Хомич привел пример:

В прошлом году пенсии повысили на 7,96%, а в 2023 году — на 19,7%. В этом году пенсионные выплаты могут возрасти на 10%.

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В законе Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании» говорится, что в нашей стране индексация пенсий происходит ежегодно 1 марта.

Какая индексация пенсии будет в 2025 году

Адвокат говорит, что максимальную и минимальную суммы, на которые производится индексация пенсий, Кабмин ежегодно указывает в своем постановлении об индексации выплат.

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Если опираться на информацию, полученную в предыдущие годы, можно заметить определенную закономерность — минимальная сумма увеличения пенсии была 100 гривен, а максимальный размер уже два года подряд составлял 1500 гривен.

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УНІАН По материалам:

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