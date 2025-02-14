Кого коснется индексация пенсий в 2025 году — мнение эксперта — Finance.ua
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Кого коснется индексация пенсий в 2025 году — мнение эксперта

Личные финансы
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Кого коснется индексация пенсий в 2025 году — мнение эксперта
Кого коснется индексация пенсий в 2025 году — мнение эксперта
Известно, что в начале весны в Украине запланирована индексация пенсий. Это значит, что пенсионеры могут получить ощутимую прибавку к пенсии. Адвокат Иван Хомич рассказал, когда и на сколько поднимут выплаты.
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По словам эксперта, есть разные виды пенсий — по возрасту, по инвалидности, по выслуге лет, специальные пенсии (для военных, госслужащих) и, начиная с 2022 года, Кабинет министров Украины ежегодно проводит индексацию всех пенсий. Если не будут введены никакие изменения в законодательстве, то индексация пенсий в Украине должна состояться с 1 марта 2025 года.
То, насколько будут проиндексированы пенсии, должно решить правительство и вынести постановление, в котором это будет прописано. Обычно Кабмин принимает постановление об индексации пенсионных выплат в 20 числах февраля. Хомич привел пример:
В прошлом году пенсии повысили на 7,96%, а в 2023 году — на 19,7%. В этом году пенсионные выплаты могут возрасти на 10%.
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В законе Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании» говорится, что в нашей стране индексация пенсий происходит ежегодно 1 марта.
Какая индексация пенсии будет в 2025 году
Адвокат говорит, что максимальную и минимальную суммы, на которые производится индексация пенсий, Кабмин ежегодно указывает в своем постановлении об индексации выплат.
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Если опираться на информацию, полученную в предыдущие годы, можно заметить определенную закономерность — минимальная сумма увеличения пенсии была 100 гривен, а максимальный размер уже два года подряд составлял 1500 гривен.
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По материалам:
УНІАН
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