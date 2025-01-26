Пенсионеры из зоны радиационного загрязнения получат доплату к пенсии — Finance.ua

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Пенсионеры из зоны радиационного загрязнения получат доплату к пенсии

Личные финансы
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Пенсионеры из зоны радиационного загрязнения получат доплату к пенсии
Пенсионеры из зоны радиационного загрязнения получат доплату к пенсии, Фото: freepik
В 2025 году для неработающих пенсионеров, проживающих в зоне радиационного загрязнения, предусмотрена доплата к пенсии в размере прожиточного минимума — 2361 грн.
Об этом сообщили в Пенсионном фоне Украины.
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«Согласно статье 45 Закона Украины „О Государственном бюджете Украины на 2025 год“, в 2025 году на период действия военного положения в Украине неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения и имеющим соответствующие удостоверение, доплата за проживание устанавливается в размере 2361 грн», — говорится в сообщении.

Кто имеет право на доплату

Право на получение определенной доплаты имеют граждане, проживавшие или работавшие в зоне безусловного (обязательного) отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

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В связи с этим им предоставлен статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.
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Выплату в 2025 году в размере одного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (2 361 грн) получают лица, у которых по результатам автоматической проверки по данным Государственной миграционной службы Украины подтверждено, что человек постоянно проживал в зоне загрязнения, не переселялся в эту зону из других регионов и имеет статус пострадавшего от аварии на ЧАЭС.
Прекращение выплаты производится в случае несоответствия положениям статьи 45 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».
Напомним, выявлены существенные изменения в подходах к пенсионному планированию среди молодежи.
По результатам исследования, 20% представителей поколений Z и Альфа готовы получать пенсии в криптовалюте.
По материалам:
Finance.ua
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